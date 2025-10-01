Jetzt beginnt für Prinzessin Amalia der Ernst des Lebens. Nach dem Master-Abschluss startet die Thronfolgerin der Niederlande die militärische Ausbildung. Als Erstes heuert sie als Matrosin bei der Marine an.

1/10 Das sind die Bilder, die man von Kronprinzessin Amalia (r.) kennt. Sehr royal an der Seite ihrer Eltern König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande. Foto: imago/PPE

Darum gehts Prinzessin Amalia tritt ins niederländische Militär ein

Militärische Ausbildung am Defensity College in Amsterdam ohne Bezahlung

Fünf europäische Prinzessinnen leisten Militärdienst in ihren Ländern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

«Der König hat per königlichem Erlass mit Wirkung zum 30. September die Prinzessin von Oranien in den Reservestab der Streitkräfte aufgenommen – und zwar im Rang einer Matrosin dritter Klasse bei der königlichen Marine und im Rang einer Soldatin dritter Klasse bei der königlichen Landstreitkraft und der königlichen Luftwaffe», heisst es förmlich in einer Mitteilung des niederländischen Palasts. Einfach übersetzt heisst das: Willem-Alexander (58), König der Niederlande, hat seine Tochter, Prinzessin Amalia (21), ins Militär geschickt.

Damit beginnt für die niederländische Prinzessin, die auf Platz eins der Thronfolge steht, jetzt so richtig der Ernst des Lebens. Eine lange Pause wurde Amalia nicht gegönnt. Erst im Juli 2025 machte sie ihren Bachelor-Abschluss an der Universität Amsterdam, wo sie in den Fächern «Politics, Psychology, Law and Economics» studierte. Das Thema ihrer Bachelor-Arbeit könnte aktueller nicht sein. Sie schrieb «über die Überbrückung der Kluft zwischen dem Gesetz über künstliche Intelligenz und der Charta der Grundrechte mit Deepfake-veränderten Körpern», wie das Königshaus schreibt.

Der Palast betont: «Amalia bekommt für die Ausbildung kein Geld!»

Prinzessin Amalia wird ihre militärische Ausbildung am renommierten Defensity College in Amsterdam absolvieren. Was auf dem Lehrplan steht, verrät der Palast in einer Mitteilung: «Sie wird verschiedene theoretische Module und Schulungen absolvieren und als Werkstudentin beim Verwaltungsstab der Verteidigung anfangen.» Das Ziel sei eine persönliche, berufliche und militärische Entwicklung. Wichtig scheint es dem Palast zu sein, dass Prinzessin Amalia als Militärschülerin nichts verdient. «Die Thronfolgerin übt ihre Tätigkeit unentgeltlich aus», heisst es.

Ganz reibungslos war der Eintritt ins Militär für Prinzessin Amalia nicht. Im Juni 2025 stürzte sie beim Reiten vom Pferd und zog sich dabei einen Bruch am Oberarm zu, der im Spital von Utrecht operativ behandelt werden musste. Wegen des Unfalls musste ihr Eintritt ins Militär und auch das Shooting zum alljährlichen Sommerfoto der Königsfamilie verschoben werden. Einen Knick ihrer Militärkarriere bedeutet das selbstverständlich nicht – der Aufstieg von Prinzessin Amalia im Militär ist bereits vorprogrammiert. «Nach Abschluss folgt die Beförderung zum Unteroffizier», lässt der Palast verlauten.

Europas Prinzessinnen rücken ein

Die niederländische Thronfolgerin reiht sich als Soldatin in eine ganze Reihe von royalen Frauen in Uniform ein. Auch Prinzessin Leonor von Spanien (19), Kronprinzessin Victoria von Schweden (48), Prinzessin Elisabeth von Belgien (23) oder Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (21) leisten Dienst in Uniform.

Die berühmteste Royal im Militär war Queen Elizabeth II. Foto: Imperial War Museums via Getty Images

Die bekannteste Royal in Uniform ist aber ohne Zweifel die verstorbene Queen Elizabeth II. (†96). Sie war als einzige Frau der Königsfamilie aktives Mitglied der britischen Streitkräfte. Sie diente im Zweiten Weltkrieg im Auxiliary Territorial Service (ATS) und war Mechanikerin und Fahrerin. Danach wurde sie Oberbefehlshaberin der Streitkräfte und war zeitlebens überzeugte Fürsprecherin der Armee, Marine und Luftwaffe.