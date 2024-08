Kronprinzessin Victoria macht die Offiziersausbildung

1/6 Kronprinzessin Victoria macht eine Militärausbildung.

Kronprinzessin Victoria von Schweden (47) büffelt für das Militär. Zu einem Foto, das die Thronfolgerin in Tarnkleidung zeigt, schreibt sie persönlich am Montagmittag auf Instagram: «Mit grosser Vorfreude setze ich heute meine militärische Ausbildung an der schwedischen Verteidigungshochschule fort. Gemeinsam mit den anderen Kadetten werde ich mich in Zukunft in die Taktik, Kriegswissenschaft und Militärstrategie vertiefen», so die Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (78).

Weiter lässt sie die 665'000 Followerinnen und Follower wissen: «Mein Ziel ist es nun, meine ganze Energie in die Offiziersausbildung zu stecken, um Schweden und die Streitkräfte in Zukunft bestmöglich vertreten zu können. Ich freue mich auf eine interessante und bereichernde Lernzeit gemeinsam mit meinen neuen Kommilitonen», so die künftige Königin von Schweden.

In den Instagram-Stories sind zwei weitere Fotos zu sehen, die die Kronprinzessin inmitten vieler junger Kadettinnen und Kadetten in einem Hörsaal bei der Offiziersausbildung zeigen.

Followerinnen und Follower sind begeistert

Die schwedische Försvarshögskolan (FHS) (Verteidigungshochschule) ist eine staatliche Hochschule der militärischen Bildung mit Sitz in Stockholm, nahe der Königlichen Technischen Hochschule.

Den Followerinnen und Follower gefällt der Einsatz der Königstochter. Sie kommentieren ihren Beitrag mit «Oh, dass du so ein fantastisches Vorbild und Repräsentant Schwedens bist.» Ebenfalls zu lesen ist: «Du bist ein tolles Vorbild für junge Frauen». Oder: «Du schaffst es, du unglaubliche Frau! Du bist grossartig und mit Stolz freue ich mich auf den Tag, an dem du unsere Königin wirst», lobt ein User. Garniert sind die meisten Kommentare mit roten Herzen oder blau-gelben, die für die Farben der Nationalflagge stehen.