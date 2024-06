Nach etlichen Verschiebungen ist die schwedische Prinzessin Madeleine zurück in ihre Heimat gezogen. Nur Ehemann Chris O'Neill fehlt. Nun verrät der Palast, wann er zu seiner Familie stossen wird.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Prinzessin Madeleine ist endlich zurück in ihrer Heimat Schweden.

Silja Anders Redaktorin People

Prinzessin Madeleine (42) ist wieder in Schweden. Mit ihren drei Kindern Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (6) kehrte die Tochter von König Carl Gustaf (78) dem Leben in den USA den Rücken und machte sich auf zu alten Ufern.

Der Grund, wieso die Prinzessin mit ihrer Familie wieder nach Schweden zog, ist die Thronfolge. Denn wenn ihre Kinder keine schwedische Ausbildung geniessen und nicht mit der Kultur aufwachsen, verlieren sie ihren Platz in der Thronfolge. Das wollte Prinzessin Madeleine verhindern, also hiess es «Bye-bye, USA» und «Hej, Sverige».

Umzug verzögerte sich

Immer wieder musste der Umzug verschoben werden, das schwedische Volk befürchtete schon fast, die Prinzessin würde gar nicht mehr nach Schweden kommen. Diese Angst bewies sich nun aber als unbegründet, denn vor wenigen Tagen landete Prinzessin Madeleine auf heimischen Boden – und zwar endgültig.

Einer fehlte jedoch: Ehemann Chris O'Neill (49). Ihm wurde oft die Schuld gegeben, dass sich der Umzug verzögert hatte. Er soll nicht nach Schweden gewollt haben, wollte angeblich lieber in den USA bleiben und dort ein Leben fernab des Rampenlichts und des royalen Trubels führen.

Bald ist die Familie wieder vereint

Jetzt hat sich O'Neill aber offenbar gebeugt. Auch wenn am 13. Juni noch nichts von dem dreifachen Vater zu sehen war, liess der Palast verkünden, dass sich das bald ändern soll. In wenigen Tagen wird Chris O'Neill gemäss Hofinformationen nach Schweden kommen, um wieder mit seiner Familie vereint zu sein und das neue Leben in Skandinavien zu beginnen.

«Da es sich um einen so grossen Umzug handelt, wird die Familie in Etappen kommen. Es handelt sich um ein Haus, das geräumt werden muss. Sie leben seit vielen Jahren in den USA, daher gibt es viel zu planen», erklärt Margareta Throgren, Hofinformationschefin gegenüber «Expressen».

Werbung

Fans dürfen sich aber schon auf den 14. Juli freuen. Dann feiert Kronprinzessin Victoria ihren 46. Geburtstag und auf dem vom Palast veröffentlichten Kalender zu diesem Victoriatag findet sich auch Chris O'Neills Name. Es dürfte sein erster offizieller Auftritt nach dem Umzug nach Schweden sein.