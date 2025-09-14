Vom grossen, weiten Meer geht es für die Königstochter ab in die Luft. Mit ihrer Pilotenausbildung tritt Prinzessin Leonor in die Fussstapfen ihres Vaters.

1/4 Im Cockpit einer Pilatus PC-21 hat die zukünftige Pilotin Prinzessin Leonor sichtlich Spass. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Prinzessin Leonor beginnt drittes Jahr ihrer Militärausbildung in der Luftfahrtakademie

Sie folgt den Fussstapfen ihres Vaters und Grossvaters als zukünftige Oberbefehlshaberin

Leonor verbrachte zuvor fünf Monate auf einem Ausbildungsschiff der Marine

Sarina Bosshard, Glückspost

Für die spanische Thronfolgerin geht es hoch hinaus! Prinzessin Leonor (19) hat ihr drittes und somit letztes Jahr ihrer Militärausbildung angefangen. Nachdem sie bereits die Stationen Heer und Marine absolviert hat, wird sie die nächsten Monate in der Generalakademie für Luft- und Raumfahrt in San Javier (Murcia) verbringen. Die Begeisterung bei der Kronprinzessin über ihre neue Herausforderung ist gross.

Ins Ehrenbuch der Akademie schreibt sie: «Heute beginne ich die dritte Etappe meiner militärischen Ausbildung an dieser Generalakademie für Luft- und Raumfahrt. Ich freue mich sehr auf diesen Kurs, in dem ich die Möglichkeit haben werde, meine Ausbildung im Bereich der Luftfahrt zu beginnen und zusammen mit meinen Kommilitonen praktische und theoretische Fragen der Militärluftfahrt zu lernen.»

In königlichen Fussstapfen

Für Leonor, die, wenn sie einmal den Thron besteigt, auch Oberbefehlshaberin der spanischen Streitkräfte wird, ist das Programm eine grosse Ehre. Schon ihr Vater, König Felipe VI. (57), und ihr Grossvater, Alt-König Juan Carlos (87), wurden hier zu Piloten ausgebildet. In ihren ersten Tagen durfte sie bereits in das Cockpit einer Pilatus PC-21, ein fortgeschrittenes Trainingsflugzeug, steigen und den Simulatorbereich besuchen.

Daran, nicht immer festen Boden unter den Füssen zu haben, konnte sich die spanische Prinzessin zuvor bei der Marine gewöhnen. Fünf Monate war sie mit dem Ausbildungsschiff Juan Sebastián de Elcano unterwegs. Dort musste sie kräftig mit anpacken, sie kletterte etwa hohe Masten hoch und half beim Segelhissen. In den letzten Wochen konnte sie jedoch im Sommerurlaub mit ihrer Familie auf Mallorca und in Griechenland Kraft tanken. Diese wird sie brauchen, wenn sie durch die Lüfte jagt.



