Prinzessin Ines tritt erstmals öffentlich auf

Der schwedische König Carl Gustaf feiert an diesem Mittwoch Geburtstag. Zu seinem Ehrentag kam die ganze Familie zusammen. Enkelin Ines feierte dabei ihre Premiere auf dem Schlossbalkon.

1/2 Carl Gustaf (li.) feierte seinen Geburtstag unter anderem mit Sohn Carl Philip (re.) und dessen Familie. Foto: ddp/DPPA/Mischa Schoemaker

Carl XVI. Gustaf feiert am 30. April seinen 79. Geburtstag. Dafür stellten die Royals ein ganzes Programm auf, um den Monarchen an diesem Mittwoch zu ehren. Die Show stahl ihm jedoch seine jüngste Enkelin.

Der traditionellen Geburtstagsparade im Hof des Stockholmer Schlosses wohnte der König mit seinen Kindern, Kronprinzessin Victoria (47) und Prinz Carl Philip (45) bei. Alle drei trugen Uniformen. Nach einer Darbietung der Militärkapelle und Salutschüssen durften Kinder dem König Blumengrüsse zum Geburtstag überreichen. Und auch die restlichen Royal-Fans konnten ihn zumindest von der Ferne bejubeln. Denn im Anschluss zeigten sich die Mitglieder der königlichen Familie auf dem Balkon.

Neben Carl Gustafs Ehefrau Königin Silvia (81) und Tochter Kronprinzessin Victoria waren deren Ehemann Prinz Daniel (51) sowie die gemeinsamen Kinder Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9) anwesend. Victorias Schwester Prinzessin Madeleine (42), ihr Mann Chris O'Neill (50) und die drei Kinder Prinzessin Leonore (11), Prinz Nicolas (9) und Prinzessin Adrienne (6) zeigten sich ebenfalls auf dem Balkon. Besondere Aufmerksamkeit bekamen Prinz Carl Philip und seine Familie.

Baby Ines mit auf dem Balkon

Ehefrau Prinzessin Sofia (39) hatte bei ihrer Rückkehr aus der Babypause nicht nur die Söhne Prinz Alexander (9) und Prinz Gabriel (7) an ihrer Seite, sondern brachte auch Töchterchen Ines mit. Das Baby trug sie im Arm und schirmte es mit einer Mütze und einem Tuch ab. Sie ist das vierte Kind des royalen Paares und die einzige Tochter. Sie kam am 7. Februar 2025 im Danderyds-Krankenhaus zur Welt. Nur der dritte Sohn der beiden, Prinz Julian (4), fehlte offenbar am Mittwoch auf dem Balkon.

Ines wird am 13. Juni 2025 getauft. Für das schwedische Royal-Paar ist dieser Tag gleich doppelt bedeutend – es ist zugleich sein zehnter Hochzeitstag. Am 13. Juni 2015 hatte Carl Philip, der jüngere Bruder von Kronprinzessin Victoria, seine Sofia geheiratet.