People
Royals
Persönlicher Einblick auf Social Medai: Prinz Harry am Surfen
Über vier Millionen Views
Meghan teilt neues Surf-Video von Harry
Ein Beitrag auf Instagram gewährt einen seltenen und sehr persönlichen Einblick in das Leben von Prinz Harry. Es begeistert viele und wurde bereits über 4,3 Millionen Mal angesehen.
Publiziert: 12:49 Uhr
