Während Feier von Kriegsende Prinz Louis äfft seinen Bruder nach

Am 5. Mai nahm die königliche Familie an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des VE-Day teil. VE-Day ist der Tag, an dem das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa gefeiert wird. Während der Parade rückt der siebenjährige Prinz Louis wieder in den Mittelpunkt.

Publiziert: vor 27 Minuten