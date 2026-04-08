Herzogin Meghan zeigt Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in einem neuen Video auf Instagram freudig bei der Ostereiersuche. In den niedlichen Aufnahmen sorgt jedoch ein Detail bei den Fans für Empörung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Meghan zeigt Ostervideos ihrer Kinder auf Instagram, Kritik folgt sofort

Lilibet barfuss im Garten führt zu Diskussionen über Erziehung

Archie und Lilibet: Kritiker bemängeln fehlende Privatsphäre und Vereinsamung der Sussex-Kinder War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Herzogin Meghan (44) kann es der Öffentlichkeit nicht recht machen. Zeigt sie ihre Kinder nicht auf Instagram, fragen sich Fans, wo die Kinder sind. Zeigt sie Archie (6) und Lilibet (4) aber doch, kann man sicher sein, dass der Aufschrei gross ist.

Diesmal ist es die kleine Lilibet, die für Empörung sorgt. Oder besser gesagt ihre Mutter, die das Mädchen barfuss an Ostern im Garten herumlaufen lässt. Zum Fest postete die Ehefrau von Prinz Harry (41) einige Videos, die einen Einblick in die Feierlichkeiten der Sussex-Familie geben sollten. Lilibet und ihr Bruder Archie, wie sie auf Eiersuche gehen, die Geschwister, wie sie mit ihrer Beute ins Haus stapfen, Archie, der Eier bunt bemalt, und Lilibet, die mit zwei Plüschtieren auf dem Arm durch den Garten streift.

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Bekommt Lilibet durchs Barfusslaufen Plattfüsse?

Die Kritiker lassen auf Social Media nicht lange auf sich warten und finden just etwas, das sie stört: Lilibet trägt keine Schuhe. Wieder einmal. Denn schon auf anderen Beiträgen auf Herzogin Meghans Insta hatte ihre Tochter nichts an den Füssen – und das ist den Hatern ein Dorn im Auge. Ein Blick auf X zeigt, was einige von Meghans Erziehungsmethode halten. «Der Bogen unter Lilibets Füssen verschwindet schon. Ich bezweifle, dass sie jemals Schuhe getragen hat», schreibt ein User etwa. Ein anderer pflichtet dem bei und sieht Lilibets Plattfüsse bereits vor sich.

«Hat das Mädchen keine Schuhe?», fragen sich einige. Ein Blick auf Meghans Instagram zeigt aber, dass Lilibet durchaus auch schon Schuhe getragen hat.

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Mitleid für die Sussex-Kinder

Und während kritisiert wird, wie Lilibet im eigenen Garten herumläuft, werden die Kinder von Prinz Harry und Herzogin Meghan gleichzeitig auch bemitleidet. «Es sieht tragisch aus. Keine Freunde. Keine Nachbarn. Keine Cousins. Überhaupt keine Verwandten, nicht einmal die Eltern», heisst es in einem Kommentar. Zugegeben, die Eltern befinden sich nicht im Bild, doch irgendjemand wird die Kamera halten. Zudem ist Herzogin Meghans Mutter im Hintergrund zu hören. Dass Freunde und Nachbarn am Ostersonntag nicht vorbeikommen, sondern die Familie unter sich bleibt, ist ebenfalls nichts Ungewöhnliches.

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Eine begründete Kritik ist aber sicher, dass die Sussexes ihre Kinder immer wieder auf Social Media zeigen. Zwar nie komplett frontal, aber doch ab und zu so, dass man sie teilweise erkennen kann. Prinz Harry betont immer wieder, dass man vorsichtig sein sollte, was man von seinen Kindern auf Social Media postet. Das angeblich scheinheilige Verhalten seiner Ehefrau und ihm im Umgang mit ihren Kindern auf Instagram sorgt daher immer wieder für hochgezogene Augenbrauen.