Omid Scobies Roman über die Royals wird verfilmt

1/5 Omid Scobie gewährt in seinem Roman einen Blick hinter die Kulissen des Buckingham-Palastes.

Ende vergangenen Jahres war Omid Scobie (43) noch mit seinem Enthüllungsbuch «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival» über die britische Royal-Family in aller Munde. Jetzt arbeitet der Vertraute von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) an einem Roman mit dem Titel «Royal Spin», der anschliessend als Serie verfilmt werden soll. Der brisante Inhalt: ein Blick hinter die Kulissen des Buckingham Palastes.

Wie sowohl das «People»-Magazin als auch «Deadline» berichten, hat sich demnach das US-amerikanische Produktionsunternehmen Universal Television die Rechte an Scobies kommendem Roman gesichert. Den Berichten zufolge sollen weitere Firmen grosses Interesse geäussert und mitgeboten haben.

Scobies Roman entstand in Zusammenarbeit mit der Jugendromanautorin Robin Benway. «‹Royal Spin› bietet eine frische Interpretation, die Witz und Romantik wunderbar miteinander verbindet, und ist eine äusserst unterhaltsame Erkundung der anhaltenden Faszination der Welt für die königliche Familie», wird Vivian Cannon, EVP Drama Development bei Universal TV, zitiert.

Darum geht es in «Royal Spin»

Konkret gehe es in «Royal Spin» um die junge amerikanische Politikerin Lauren O'Connell aus dem Weissen Haus, die nach einer Welle von Skandalen über die Royals geschickt wird, um dem Kommunikationsteam im Buckingham-Palast wieder neues Leben einzuhauchen und dabei zu helfen, die Pechsträhne der königlichen Familie zu beenden. «Aber in einer Institution, die von Tradition und strengem Protokoll geprägt ist, ist Veränderung nicht einfach - oder willkommen. Es stellt sich heraus, dass der königliche Haushalt genauso chaotisch und verwirrend sein kann wie das Kapitol», zitieren «People» und «Deadline» die Inhaltsangabe von Scobies Roman.

Der britische Journalist und Autorin Robin Benway tun sich für die Serie mit der Fernsehautorin, Produzentin und Showrunnerin Emily Fox zusammen. Sie soll das Drehbuch für die Pilotfolge verfassen. Alle drei sind ausführende Produzenten des Serienprojekts. Für Scobie ist es das erste Mal, dass er an einer Fernsehproduktion beteiligt ist. Weitere Details zur Serie sind noch nicht bekannt.

Lieblingsjournalist von Harry und Meghan

Schon 2020 war Omid Scobie in aller Munde, als er mit «Finding Freedom» ein Buch über die Sussexes und ihren Rücktritt aus der Königsfamilie herausgebracht hatte. So wurde er zu einem der meistdiskutierten Royal-Korrespondenten und zum Lieblingsjournalisten von Harry und Meghan.