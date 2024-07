Eine sichtlich gut gelaunte Prinzessin Kate hat am vergangenen Sonntag den Tennis-Final in Wimbledon besucht. Mit dabei war nebst ihrer Tochter Charlotte auch Schwester Pippa Matthews, mit welcher es zu einem unangenehmen Moment kam.

Peinlicher Moment in Wimbledon

Peinlicher Moment in Wimbledon

1/5 Prinzessin Kate absolvierte am Sonntag ihren zweiten öffentlichen Auftritt nach Bekanntmachung ihrer Krebserkrankung.

Saskia Schär Redaktorin People

Prinzessin Kate (42) hat am Sonntag ihren zweiten öffentlichen Auftritt seit der Bekanntmachung ihrer Krebsdiagnose absolviert. Dabei zeigte sie sich bestens gelaunt beim grossen Finale des Tennis-Turniers in Wimbledon, welches schlussendlich der Spanier Carlos Alcaraz (21) für sich entschied. Ihm überreichte sie nicht nur die Trophäe, sondern wechselte Backstage auch noch einige Worte mit dem zweifachen Wimbledon-Gewinner. Und genau da kam es zu einem etwas unangenehmen Moment.

Während sich Prinzessin Kate mit Prinzessin Charlotte (9) und Alcaraz über dessen Sieg unterhielt, wartete ihre Schwester Pippa Matthews (40) einige Schritte entfernt und verfolgte das Gespräch des Trios von da aus, wie Videoaufnahmen zeigen. Als das Gespräch sich dem Ende neigte, trat Prinzessin Kate einen Schritt zurück, hob den Arm, um ihre Schwester vorzustellen, doch weder der Tennisspieler noch die anwesenden Gäste schienen ihr Vorhaben zu realisieren, denn es begannen plötzlich alle zu klatschen. Erst leicht verwirrt, reagierte Prinzessin Kate dann blitzschnell und schloss sich dem Applaus an. Situation gerettet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Standing Ovation für die Prinzessin

Prinzessin Kate ist Schirmherrin des Turnier-Ausrichters, des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs, und hat bereits vor einem Jahr die Sieger-Trophäe überreicht. Auch damals hiess der Gewinner Carlos Alcaraz, womit es am Sonntag sozusagen zu einem Treffen zweier Altbekannten kam.

Lange war unklar, ob die Prinzessin dem Finale wegen ihrer Krebserkrankung und der Chemotherapie dieses Jahr überhaupt beiwohnen würde. Die Bestätigung erfolgte erst einen Tag zuvor. Umso grösser war dann die Freude über ihre Anwesenheit. Als sich die Prinzessin mit ihrer Tochter und ihrer Schwester den Weg zu der Royal Box bahnte, gab es vom Publikum nicht nur tosenden Applaus, sondern sogar Standing Ovations. Standing Ovations für die Prinzessin, die nach Wimbledon zurückgekehrt war.