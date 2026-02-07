Endlich steht der Rüpel-Sohn der Kronprinzessin vor Gericht und es werden immer widerlichere Details bekannt. Gleichzeitig stürzt Mette-Marit und ihr Mailverkehr mit Jeffrey Epstein die Monarchie in den Abgrund. «RoyalTea» hat Insider-News aus dem Prozess.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Videos zum königlichen Schweizer Podcast «RoyalTea»