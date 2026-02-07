DE
Prozess und Epstein-Affäre
Absturz von Norwegens Vorzeige-Royals

Endlich steht der Rüpel-Sohn der Kronprinzessin vor Gericht und es werden immer widerlichere Details bekannt. Gleichzeitig stürzt Mette-Marit und ihr Mailverkehr mit Jeffrey Epstein die Monarchie in den Abgrund. «RoyalTea» hat Insider-News aus dem Prozess.
Publiziert: vor 49 Minuten
Flavia Schlittler und René Haenig
