Statt im Privatjet reisten Prinz William und sein Sohn Prinz George vor einigen Tagen offenbar mit einem Linienflug nach Barcelona zu einem Fussballspiel. Dabei verstiessen sie angeblich auch gegen eine alte royale Sicherheitsregel.

Darum gehts Prinz William und Prinz George flogen für ein Fussballspiel nach Barcelona

Sie reisten überraschend mit einem Linienflug statt in einem Privatjet

Aston Villa verlor am Dienstag 0:3 gegen den FC Barcelona

Prinz William (44) und sein Sohn, Prinz George (13), haben bei ihrem gemeinsamen Fussballausflug nach Barcelona für eine Überraschung gesorgt: Offenbar reisten die beiden Royals nicht etwa im Privatjet nach Spanien, sondern mit einem gewöhnlichen Linienflug, allerdings in der Business-Class – ein bisschen royale Haltung muss schliesslich gewahrt werden. Ein auf der Plattform X verbreitetes Video soll Vater und Sohn an Bord der Maschine zeigen.

Dass Mitglieder der Königsfamilie auf Linienflüge zurückgreifen, ist keine Seltenheit. William sorgte bereits 2014 für Schlagzeilen, als er von New York nach Washington flog, um den damaligen US-Präsidenten Barack Obama (65) zu treffen. Auch Prinzessin Kate (44) nutzte 2016 für eine Reise von Rotterdam nach London eine Linienmaschine der British Airways. Und im Jahr 2022 flogen William und Kate ebenfalls mit einem Linienflug in die USA.

Verstoss gegen royale Sicherheitsregel?

Das Brisante an dem gemeinsamen Ausflug ist aber nicht die Tatsache, dass Prinz William und sein Sohn im gewöhnlichen Linienflugzeug sassen. Vielmehr wundern sich Royal-Fans darüber, dass William und George überhaupt gemeinsam flogen. Angeblich sollen einer traditionellen Sicherheitsregel zufolge direkte Thronfolger nicht zusammen fliegen, um im Fall eines Unglücks die Thronfolge abzusichern. Prinz William ist bekanntlich Thronfolger eins, sein Sohn Thronfolger zwei. Wie der frühere königliche Pilot Graham Laurie 2023 im Podcast «A Right Royal Podcast» berichtet, durfte William ab seinem zwölften Geburtstag nicht mehr mit seinem Vater Charles in derselben Maschine reisen. Auch zuvor war für das gemeinsame Reisen von Vater und Sohn eine spezielle Genehmigung der Queen nötig. Auch als Prinz William und Prinzessin Kate mit ihrem damals gerade einmal acht Monate alten Sohn George im selben Flugzeug nach Australien und Neuseeland reisen wollten, brauchten sie die Erlaubnis der Queen.

Ein wirkliches Gesetz für die getrennten Reisen von Thronfolgern gibt es nicht, es wirkt mehr wie eine ungeschriebene Royal-Regel, die mit dem zwölften Lebensjahr eines Thronfolgers umgesetzt werden soll. Prinz George hat diese Altersgrenze bereits bei weitem überschritten – trotzdem reist er nach wie vor mit seinen Eltern oder, wie im Fall des Barcelona-Trips, mit seinem Vater im selben Flugzeug.

Royal-Expertin Flavia Schlittler sieht das kritisch: «Wenn etwas passiert, sind beide künftigen Könige weg», erklärt sie. «Aus Elternsicht, aus der Sicht, dass William ein liebevoller, sensibler Vater ist, ist es sehr verständlich, dass er mit seinem Sohn im selben Flieger sitzt. Aus Sicht der Krone, also unter dem Aspekt, dass beide Thronfolger der nächsten Generationen zusammen fliegen, finde ich es verantwortungslos.»

Sollte sowohl Prinz William als auch seinem Sohn Prinz George etwas zustossen, wäre Prinzessin Charlotte (11) die Nächste in der Thronfolge. Charlotte wäre die siebte Queen Englands beziehungsweise des Vereinigten Königreichs.

Bitterer Fussballabend in Barcelona

Anlass von Prinz Williams und Prinz Georges Reise war das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Aston Villa am Dienstagabend. Beide Royals sind begeisterte Anhänger des englischen Vereins. Für George war es der erste öffentliche Auftritt seit seinem Wechsel ans Eton College im September.