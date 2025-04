1/6 Charlotte und Ernst August von Hannover sind seit 1999 verheiratet. Foto: imago images/photo2000

Darum gehts Prinzessin Alexandra von Hannover debütiert auf dem Cover der spanischen Elle

Sie ist die jüngste Tochter von Caroline von Hannover

25-jährige Prinzessin hat einen Master-Abschluss von der Columbia University in Paris Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die monegassische Prinzessin Alexandra von Hannover (25) macht ihre ersten Schritte in der Modewelt mit einem beeindruckenden Debüt. Die Tochter von Prinzessin Caroline von Hannover (68) und Prinz Ernst August von Hannover (71) das Cover der spanischen Ausgabe der Modezeitschrift «Elle». Diesen Erfolg verkündete Alexandra von Hannover gleich selber auf ihrem Instagram-Profil.

Die jüngste Spross des Grimaldi-Clans präsentiert sich in einem cremefarbenen Outfit von Dior, das ihre natürliche Eleganz unterstreicht. In einem exklusiven Interview mit der «Elle» reflektiert Alexandra über ihre vielfältige Herkunft: «Es gibt Zeiten, in denen ich mich sehr mit meiner monegassischen Seite verbunden fühle, und andere Zeiten, in denen ich mich mehr mit meinem deutschen und österreichischen Erbe identifiziere.»

Trotz Cover will Caroline keine Karriere in der Modebranche

Alexandra, die in Österreich geboren wurde und in Monaco aufwuchs, beschreibt sich selbst als «kreativ, sensibel und scharfsinnig». Trotz ihres royalen Status und des Jobs als Model strebt sie keine Karriere in der Modebranche an. Stattdessen hat sie einen Master-Abschluss in Geschichte und Literatur von der Columbia University in Paris erworben und will mit diesen akademischen Titeln Karriere machen.

Die Prinzessin spricht auch über ihre enge Beziehung zu ihrer Mutter, Prinzessin Caroline. Sie bewundert besonders «ihre Widerstandsfähigkeit und die Art und Weise, wie sie sich nie etwas anmerken lässt. Sie ist sehr mutig und gerät nie in Panik, sie ist unglaublich stark, aber auch ruhig in verschiedenen Situationen.» Alexandra fügt hinzu: «Ich habe immer gewusst, dass ich mit jedem Problem zu ihr kommen kann. Sie ist wirklich eine Stütze für uns alle.»

25 Jahre alt und seit zehn Jahren verlobt

Das royale Nesthäkchen, das seit einem Jahrzehnt mit dem deutschen Millionärssohn Ben Sylvester Strautmann (26) liiert ist, zeigt sich in verschiedenen Outfits für das Fotoshooting, darunter ein Dior-Trench-Kleid aus Baumwolle und ein dunkler Strickblazer.

Alexandra von Hannover blickt optimistisch in die Zukunft, was nicht nur mit ihrer privilegierten Lebenssituation zu tun hat. «Da ich mit vielen älteren Geschwistern aufgewachsen bin, habe ich weniger Angst vor der Zukunft.» Ihre Halbgeschwister Andrea (40), Pierre (37) und Charlotte Casiraghi (38) sind alle deutlich älter als sie.