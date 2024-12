Mit der diesjährigen Weihnachtskarte zeigt die monegassische Fürstenfamilie sich als starke Einheit. Fürst Albert und Fürstin Charlène präsentieren sich mit ihren Zwillingen harmonisch in Beige-Tönen und trotzen damit allen Gerüchten über Unstimmigkeiten.

1/5 Das diesjährige Weihnachtsfoto der monegassischen Fürstenfamilie zeigt Fürst Albert und Fürstin Charlène mit ihren Kindern als Einheit. Foto: Éric Mathon / Palais princier /Instagram

Die monegassische Fürstenfamilie zeigt sich in weihnachtlicher Eintracht. Am 30. November läuteten Fürst Albert (66), Fürstin Charlène (46) und ihre neunjährigen Zwillinge auf dem Casino-Platz in Monte-Carlo die Festzeit ein. Ein traditioneller Akt, der die besinnliche Stimmung im Fürstentum einläutet.

Weihnachtsfoto mit harmonischem Farbenspiel

Nun wurde das offizielle Weihnachtsfoto der Familie veröffentlicht. Das Bild, das am 2. Dezember auf dem Instagram-Kanal des monegassischen Fürstenhauses erschien, trotzt allen Spekulationen über Unstimmigkeiten innerhalb der Familie, die in letzter Zeit immer wieder laut wurden. Fürst Albert, Fürstin Charlène, Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella zeigen sich als harmonische Einheit und senden damit eine klare Botschaft. Das sorgfältig inszenierte Bild scheint diesen Gerüchten entgegenwirken zu wollen.

Die Farbgestaltung des Fotos ist einheitlich. Von der Kleidung der Royals bis hin zur Weihnachtsdekoration dominieren beige Töne. Der Christbaumschmuck und die Kaminverzierungen fügen sich nahtlos in dieses Farbschema ein. Diese durchdachte Farbwahl unterstreicht den Eindruck von Zusammenhalt und Einklang innerhalb der Familie.

Die Veröffentlichung einer offiziellen Weihnachtskarte ist eine Tradition, die auch in anderen europäischen Königshäusern gepflegt wird. In Monaco nutzt man diese Gelegenheit offenbar, um ein Bild der Stabilität und der Harmonie zu präsentieren. Die Botschaft ist klar: Die Grimaldis stehen als Familie zusammen, gerade in der besinnlichen Weihnachtszeit.