Königliche Insider fordern Handlungen nach Virginia Giuffres tragischem Tod

Silja Anders

Die tragische Nachricht vom Suizid von Virginia Giuffre (†41) hat erneut die Aufmerksamkeit auf Prinz Andrew (65) gelenkt. Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, fordern königliche Insider nun, dass der Herzog von York seinen Versprechungen nachkommen und Opfer sexuellen Missbrauchs unterstützen soll.

Virginia Giuffre beschuldigte Prinz Andrew 2022, sie als Minderjährige mithilfe von Jeffrey Epstein (1953–2019) sexuell missbraucht zu haben. Vorwürfe, die der Bruder von König Charles (76) stets abstritt. Am Ende einigten sich Giuffre und er aussergerichtlich.

Alle warten auf Prinz Andrews Wiedergutmachung

Damals sagte Prinz Andrew, er «bedaure seine Verbindungen zu Epstein» und «würdige den Mut von Frau Giuffre und anderen Überlebenden». Er versprach, sich künftig gegen Menschenhandel und für dessen Opfer einzusetzen. Bisher kam er diesen Versprechen nicht nach.

Ingrid Seward (77), Chefredakteurin des «Majesty Magazine», erklärt, was Prinz Andrew nach Giuffres Tod am besten tun sollte: «Jetzt wäre der Moment für ihn, mutig zu sein und etwas Mitfühlendes zu sagen. Jetzt ist es an der Zeit, dass er das Versprechen einlöst, das er vor mehreren Jahren gegeben hat, nämlich Opfer sexuellen Missbrauchs zu unterstützen.»

Seward warnt davor, dass Andrews Schweigen als weiterer Beweis für seinen mangelnden Charakter gedeutet werden könnte. «Wenn Andrew denkt, dass Virginias Tod einen Schlussstrich unter die ganze Affäre zieht, dann gibt es nicht viel Hoffnung für ihn», sagt sie.

Kein Interesse, gemeinnütziger Arbeit nachzugehen

Palastinsider sagen gegenüber «The Sun», dass Prinz Andrew offenbar kein Interesse hat, gemeinnütziger Arbeit nachzugehen. Royal-Experte Phil Dampier sagt: «Prinz Andrew hat sein Versprechen bisher nicht eingelöst, Opfern sexuellen Missbrauchs zu helfen oder sich gegen Menschenhandel einzusetzen. Er braucht einen Weg zur Wiedergutmachung.»

Spencer Kuvin (55) ist Anwalt und vertrat einige von Epsteins Opfern. Er sagt zu der Angelegenheit: «Ich glaube, für eine mögliche Wiedergutmachung ist es ein bisschen zu spät. Die Zeit, um Opfern sexuellen Missbrauchs zu helfen, ist dann, wenn sie noch am Leben sind.»

Er ergänzt, dass man niemals wissen werde, ob Virginia Giuffre ihren Missbrauch besser hätte verarbeiten können, wenn Epstein und Prinz Andrew ihre Misshandlungen zugegeben und die Verantwortung für ihr Handeln übernommen hätten, statt die Vorwürfe abzustreiten. «Es ist tragisch und nicht überraschend, dass sie sich am Ende dazu entschied, ihrem Leben ein Ende zu setzen und ihr Leiden damit zu beenden», so Kuvin.