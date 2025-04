Lady Victoria Hervey sorgt für Aufruhr mit Äusserungen zum Tod von Virginia Giuffre. Die Epstein-Anklägerin nahm sich in Australien das Leben. Herveys umstrittene Posts lösten heftige Kritik in sozialen Medien aus.

Darum gehts Virginia Giuffre, Anklägerin im Epstein-Skandal, beging Selbstmord. Lady Victoria Hervey reagierte kontrovers

Lady Victoria bezeichnete Giuffre früher als 'Königin des gefälschten Fotos'

Zwischen Freitag und Samstag erreichte die Welt die Nachricht vom tragischen Tod von Virginia Giuffre (41). Die US-Amerikanerin gehörte zu den bekanntesten Opfern im Epstein-Skandal und ihre Anschuldigung gegen Prinz Andrew wegen sexuellen Missbrauchs rüttelte die Öffentlichkeit auf und deckten weitere Details in dem Fall auf.

Nun nahm sich die dreifache Mutter das Leben, wie ihre Familie mitteilte. Während Giuffres Angehörige trauern, sorgt die Ex von Prinz Andrew (65), Lady Victoria Hervey (48), für einen Aufschrei mit ihrer Reaktion auf den Tod von Virginia Giuffre.

Hervey schockiert mit Aussage zu Giuffres Tod

In einer Instagram-Story postete Hervey die Schlagzeile der Todesmeldung mit Verlinkung auf den Artikel und schrieb dazu: «Wenn die Lügen dich einholen, gibt es keinen Ausweg.» Damit impliziert sie, dass Giuffre Unwahrheiten über ihren Fall und ihren Missbrauch verbreitet hätte.

Ihr Post löste offenbar heftige Reaktionen aus, denn kurz darauf ruderte Lady Victoria Hervey zurück und postete ein Statement, in dem sie sagt: «Ich habe beschlossen, meine Beiträge zum Thema Virginia Giuffre vorerst einzustellen. Unabhängig von den Umständen ist Selbstmord bei jedem und zu jeder Zeit tragisch, besonders bei einer jungen Mutter mit Kindern.» Ihre erste Reaktion behielt sie aber nach wie vor online.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lady Victoria sich kritisch über Giuffre äussert. Kürzlich bezeichnete sie Giuffre als «Königin des gefälschten Fotos», als diese nach einem Unfall im Spital lag – und angeblich um ihr Leben kämpfte. Diese Tatsache widerrief eine Sprecherin, kurz nachdem der Beitrag online ging. Lady Victoria Hervey und Prinz Andrew waren 1999 für kurze Zeit ein Paar.

«Wir wissen, dass sie bei den Engeln ist»

Die Familie von Virginia Giuffre veröffentlichte ein bewegendes Statement zum Verlust: «Giuffre verlor ihr Leben durch Selbstmord, nachdem sie lebenslang Opfer von sexuellem Missbrauch und Sexhandel war. Virginia war eine unerschrockene Kämpferin gegen sexuellen Missbrauch und Sexhandel. Sie war das Licht, das so viele Überlebende aufrichtete. Trotz aller Widrigkeiten in ihrem Leben strahlte sie so hell. Sie wird unermesslich vermisst werden. Das Licht ihres Lebens waren ihre Kinder Christian, Noah und Emily.»

Die Familie betonte Giuffres Engagement: «Als sie ihre neugeborene Tochter in den Armen hielt, erkannte Virginia, dass sie sich gegen diejenigen wehren musste, die sie und so viele andere missbraucht hatten. Es gibt keine Worte, die den schweren Verlust ausdrücken können, den wir heute mit dem Tod unserer süssen Virginia empfinden. Sie war heldenhaft und wird immer für ihren unglaublichen Mut und ihren liebevollen Geist in Erinnerung bleiben. Am Ende wurde die Last des Missbrauchs für Virginia unerträglich. Wir wissen, dass sie bei den Engeln ist.»