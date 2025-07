1/10 Prinz William und seine Frau Kate sollen Umzugspläne hegen. Foto: keystone-sda.ch

Verabschieden sich Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) von ihrem derzeitigen Wohnsitz Adelaide Cottage? Wenn es nach einem Bericht der «Daily Mail» geht, schon. Das königliche Paar und seine Kinder könnten in ein deutlich grösseres und prächtigeres Anwesen auf dem Windsor-Gelände ziehen.

Das ins Auge gefasste neue Zuhause ist Fort Belvedere, eine imposante Villa – oder besser gesagt ein Schloss – im neugotischen Stil am Rande des Windsor Great Park. Dieses burgähnliche Gebäude hat eine bewegte Geschichte: Es wurde im 18. Jahrhundert erbaut und war einst der bevorzugte Wohnsitz von König Edward VIII. (1894–1972), der das Anwesen ab 1929 renovierte und erweiterte. 1936 unterschrieb er hier gar seine Abdankung. Zu diesem Schritt sah er sich durch den Druck der konservativen Regierung gezwungen, der seine Liebe zu der zweifach geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson (1896–1986) ein Dorn im Auge war.

Doch zurück ins Hier und Heute. Fort Belvedere zeichnet sich durch zahlreiche Annehmlichkeiten aus, die für die wachsende Familie Wales attraktiv sein könnten. Dazu gehören ein Swimmingpool, ein Tennisplatz, Stallungen, ein weitläufiger Garten, zwei Seen und acht Schlafzimmern, die meisten davon mit En-Suite-Badezimmer.

Alleine was die Anzahl Schlafzimmer betrifft, wäre es eine Verdoppelung zu William und Kates aktuellem Wohnsitz, dem Adelaide Cottage. Ein Palastinsider verrät gegenüber der «Daily Mail»: «Sie haben das Gefühl, dass sie Adelaide Cottage entwachsen sind und etwas Grösseres brauchen. Dies ist das perfekte neue Zuhause für sie.»

Ein Umzug stehe allerdings nicht unmittelbar bevor, das Ehepaar prüfe jedoch die Optionen – erneut. Denn wie die «Sun» bereits 2023 berichtete, habe sich die Familie schon einmal einen Umzug nach Fort Belvedere überlegt, sich schlussendlich aber doch für das kleinere Adelaide Cottage entschieden.

Für Prinz George wird es über kurz oder lang wohl in ein Internat gehen

Mit einem Umzug in das südwestlich von London gelegene Fort Belvedere wäre die Familie zwar weiter von der Stadt entfernt, dafür näher an der Lambrook-Schule, die derzeit alle drei Kinder besuchen. Der Schulweg würde sich von 20 auf 15 Minuten reduzieren.

Für eines der drei Kinder wird das bis zum tatsächlichen Umzug jedoch ohnehin kaum noch eine Rolle spielen: Prinz George (12). Im September 2026 wird er in eine «Senior School» wechseln. Derzeit werden über zwei Varianten spekuliert: Eton College und Marlborough College. Ersteres wurde von Vater Prinz William und dessen Bruder Prinz Harry (40) besucht. Die Schule gilt als traditionsverbunden und hoch formell, nimmt zudem nur Jungs auf.

Marlbourough College geniesst ebenfalls einen exzellenten Ruf, gilt jedoch als etwas familiärer als Eton. Nebst Mama Kate hat auch deren Schwester Pippa Matthews (41) dieses College besucht. Was die Kosten betrifft, so belaufen sie sich in Eton auf etwa 58'000 Franken, in Marlborough auf gut 51'000 Franken pro Jahr. Bei beiden Schulen gilt eine Internatspflicht, wobei sie beim Marlborough College etwas flexibler gestaltet werden kann als bei Eton.