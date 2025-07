Ein weiterer Schicksalsschlag für die Royal Family: Eine entfernte Cousine von Prinz William und Prinz Harry ist im Alter von nur 20 Jahren tot in ihrem Familienhaus aufgefunden worden. Wie «The Sun» berichtete, läuft eine Untersuchung der genauen Umstände.

Schock für Prinz William (43) und seinen Bruder Prinz Harry (40). Eine ihrer entfernteren Cousinen ist tot. Wie «The Sun» berichtete, starb Rosie Roche am 14. Juli im Alter von nur 20 Jahren im Haus ihrer Familie. Roche ist die Enkelin des Onkels von Prinzessin Diana (1961-1997), der verstorbenen Mutter der beiden Prinzen.

Die «Yorkshire Post» veröffentlichte am 19. Juli einen Nachruf. Dort wird darauf hingewiesen, dass die Studentin, die in Englischer Literatur an der Universität Durham eingeschrieben war, im privaten Kreis ihrer Familie beerdigt werde. Ein Gedenkgottesdienst werde zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Roche wurde beschrieben als «liebe Tochter von Hugh und Pippa, unglaubliche Schwester von Archie und Agatha, Enkelin von Derek und Rae Long.» Eine Sprecherin sagte laut «The Sun», sie werde «schmerzlich vermisst werden».

Die Zeitung berichtete weiter, dass die 20-Jährige von ihrer Mutter und ihrer Schwester gefunden worden sei. In ihrer Nähe auf dem Grundstück in Norton nahe Malmesbury, Wiltshire, soll zudem eine Schusswaffe gefunden worden sein. Laut «The Sun» wurde deshalb vor dem Coroner's Court in Wiltshire und Swindon eine Untersuchung eingeleitet. Die Polizei soll den Tod aber «als nicht verdächtig» eingestuft haben. Es liege keine Beteiligung Dritter vor.

Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Thomas Kingston stirbt im Februar 2025

Bereits im vergangenen Jahr kam es in der königlichen Familie zu einem ähnlichen Todesfall. Thomas Kingston (†45), der Ehemann von Lady Gabrielle Windsor (44), hatte sich selbst das Leben genommen. Auch bei ihm wurde eine Schusswaffe gefunden, gemäss der Obduktion ist er an einer von aussen zugefügten Wunde am Kopf verstorben. Lady Gabriella Windsor ist die Tochter des Prinzen und der Prinzessin von Kent, Michael von Kent (83) seinerseits ist ein Cousin der verstorbenen Königin Elizabeth II. (1926-2022).

Vor seiner 2019 geschlossenen Ehe mit Lady Gabrielle Windsor war Kingston 2011 kurzzeitig mit Pippa Middleton (41), der Schwestern von Prinzessin Kate (43), zusammen. Trotz dem Ende ihrer kurzen Romanze blieben sie gute Freunde und waren sogar an der Hochzeit des jeweils anderen dabei.