Hand in Hand durch sonnige Jahre, untrennbar vereint in stürmischen Zeiten: Vor 50 Jahren gab sich Schwedens Königspaar das Ja-Wort. Eine royale Ehe, die nicht nur eine Familie, sondern ein ganzes Land geprägt hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Carl XVI. Gustaf und Silvia feiern am 13. Juni goldene Hochzeit

Ihre Ehe rettete das Ansehen der Monarchie und überstand viele Skandale

Drei Kinder, neun Enkel: Familie ist ihr grösster Stolz und Lebensfreude

Sarina Bosshard, GlücksPost

Das Königspaar hat allen Grund zum Feiern: Vor 50 Jahren schwor König Carl XVI. Gustaf (80) seiner Silvia (82) die ewige Liebe. Aus einer deutsch-brasilianischen Bürgerlichen wurde in einer wahren Traumhochzeit am 19. Juni 1976 die Königin von Schweden.

Gemeinsam haben die beiden seither alle Höhen und Tiefen des Lebens gemeistert. «Es ist die Liebe, die einen durch alles hindurchträgt», schwärmte die gebürtige Heidelbergerin einst.

Liebe auf den ersten Blick

Begonnen hatte dieses königliche Märchen 1972 bei den Olympischen Sommerspielen in München (D). Als Chef-Hostess betreute Silvia damals die VIP-Lounge. Sie sei sehr beschäftigt gewesen, bis sie sich plötzlich intensiv beobachtet gefühlt habe. «Da sass jemand mit dem Fernglas und schaute mich an – aber aus ganz kurzer Distanz. Das war natürlich sehr komisch damals», erinnert sie sich schmunzelnd in der ZDF-Dokumentation «Silvia – Schwedens deutsche Königin». Ihr nicht ganz so heimlicher Verehrer war niemand Geringerer als Carl Gustaf, damals noch Kronprinz von Schweden. Über ihre erste Begegnung sagte der heutige König einst: «Da hat es ‹Klick› gemacht. Und seitdem hat es die ganze Zeit ‹Klick› gemacht.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Die Ehe mit Silvia war das Beste, was dem König passieren konnte. Sie stärkte Carl Gustaf nicht nur als Menschen, sondern rettete auch das Ansehen der Monarchie. Das schwedische Volk hatte anfänglich wenig Vertrauen in ihn: Er galt als unreif und als vergnügungssüchtiger Partyprinz. Doch mit der klugen Dolmetscherin an seiner Seite wendete sich das Blatt. Von Anfang an machte sie klar, dass sie nicht nur die «Frau von» war, und verfolgte mutig ihre eigenen Projekte. Sie brachte eine frische Moderne an den Hof, die den Schwedinnen und Schweden gefiel.

Schlimme Gerüchte

Doch auch ihre Ehe hatte einige Stürme durchzustehen. Schwere Zeiten erlebten sie, als ihre Tochter, Kronprinzessin Victoria (48), an Magersucht erkrankte oder als Nazi-Vorwürfe gegen Silvias verstorbenen Vater Walther Sommerlath (1901–1990) laut wurden. Die grösste Belastungsprobe für ihre Liebe folgte jedoch im Jahr 2010 mit dem Enthüllungsbuch «Carl XVI. Gustaf – Der widerwillige Monarch». Darin ging es um wilde Partys und eine angebliche Affäre des Königs mit der Popsängerin Camilla Henemark (61). Ein Skandal, der die Monarchie erschütterte. Dementiert hat der Monarch die Anschuldigungen nie. Auch Silvia schwieg zu den Gerüchten und stand felsenfest an der Seite ihres Mannes.

Heute sind diese Schatten der Vergangenheit längst verflogen. Die drei Kinder Victoria, Carl Philip (47) und Madeleine (44) sowie die neun Enkel sind der grösste Stolz des Paares. Wie sehr die 82-Jährige dieses starke Familienfundament schätzt, machte sie anlässlich des 80. Geburtstags ihres Ehemannes mit liebevollen Worten deutlich. Sie sei so dankbar für das Leben, das sie teilten. «Es ist eine grosse Freude, unsere Liebe in unseren wunderbaren Kindern und ihren Familien widergespiegelt zu sehen, die unser Leben auf so vielfältige Weise bereichern.»

Ehegeheimnis verraten

Wie man ein halbes Jahrhundert lang verheiratet bleibt, verriet der König vor kurzem gleich selbst. Sein Ehegeheimnis? Gelassenheit! «Nicht so hart sein und jedes Mal mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, wenn ihr sprecht und denkt, der andere liegt falsch.» Auch offene Worte seien essenziell. Dazu gehöre der Austausch über das Erlebte. «Viele Menschen scheinen kaum zu wissen, was ihre Partner tun.»

Nun blickt das Paar voller Vorfreude auf die Goldene Hochzeit, die am 13. Juni gross mit einem Dankesgottesdienst, einer Kutschfahrt, mehreren Konzerten und einem privaten Abendessen für Familie und Freunde gefeiert wird. Eine wohlverdiente Krönung einer wahrhaft grossen Liebe.