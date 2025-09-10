Ein neues Buch enthüllt Details über Queen Elizabeths letzte Lebensjahre. Offenbar soll sie ihre Ärzte gebeten haben, sie bis zum Platin-Jubiläum 2022 am Leben zu erhalten.

Fynn Müller People-Redaktor

Drei Jahre ist der Tod von Queen Elizabeth II. (1926–2022) mittlerweile her. In einem neuen Enthüllungsbuch «The Royal Insider» von Ex-Butler Paul Burrell (67) kommen nun neue Informationen zu ihrem Ableben an die Öffentlichkeit.

Bis zuletzt kämpfte die Queen gegen ihre Knochenkrebs-Erkrankung. Die Monarchin habe die Diagnose im Sommer 2021 erhalten – mit einer düsteren Prognose. Die Ärzte hätten ihr gesagt, dass sie Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr miterleben werde.

Sie soll damals laut Burrell entgegnet haben: «Das ist schade, denn nächstes Jahr ist mein Platin-Jubiläum und das hätte ich sehr gern erlebt.» Daraufhin habe sie gefragt: «Können sie mich dafür am Leben halten?»

Apfelsaft statt Alkohol

Mit Bluttransfusionen und strenger medizinischer Betreuung sei es den Ärzten gelungen, die Queen für ihr 70-jähriges Thronjubiläum fit zu halten. Sie habe ihre Ernährung umgestellt und auf Alkohol verzichtet, stattdessen Apfelsaft getrunken. Am 5. Juni 2022 konnte sie tatsächlich auf dem Balkon des Buckingham-Palasts erscheinen und sich würdig von ihrem Volk verabschieden.

Danach hätte die Monarchin sich nicht mehr behandeln lassen. Burrell schreibt: «Mit 96 Jahren hatte sie jede weitere Behandlung abgelehnt.» Ihr Zustand verschlechtere sich nach dem Jubiläum rapide. Eine Abdankung sei für sie nicht infrage gekommen. «Das war ihr zuwider. Sie wollte bis zum Ende regieren», heisst es im Buch.

Ihre letzte offizielle Handlung war die Ernennung der neuen Premierministerin Liz Truss (50) am 6. September 2022 auf Schloss Balmoral. Zwei Tage später, am 8. September, ist die Queen friedlich auf ihrem geliebten schottischen Anwesen eingeschlafen.