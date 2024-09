Leben wie die Royals? Das ist jetzt möglich. In Italien wird die Villa Palmieri verkauft, in der einst Queen Victoria Ferien machte. Der Preis? Über 50 Millionen Euro.

Silja Anders Redaktorin People

In der Toskana steht eine wunderschöne Villa zum Verkauf. Erbaut wurde das Anwesen im 14. Jahrhundert. Jahrhunderte später verliebte sich Queen Victoria (1819–1901) in die Villa und verbrachte dort drei Sommer.

Wer nicht nur historische royale Luft schnuppern will, sondern gleich selbst wie einst Queen Victoria leben möchte, kann das tun. Denn die Villa Palmieri steht zum Verkauf. Einziger Haken? Der Preis. Dieser beläuft sich auf über 50 Millionen Euro. Dem glücklichen neuen Besitzer winkt dafür aber ein Leben in absolutem Luxus – den man wahrscheinlich sowieso gewohnt ist, wenn man sich eine Villa in dieser Preisklasse gönnt.

Geschichte der Villa geht zurück ins 14. Jahrhundert

Aber Villa ist nicht gleich Villa. Dieser kleine Palazzo bringt einiges an Geschichte mit. Die ersten Besitzer war die Familie Fini, 1454 ging das Haus in den Besitz der Palmieri-Familie, als Matteo di Marco Palmieri sie den Finis abkaufte.

Als Matteo di Marco Palmieris Nachkomme, Palmiero Palmieri, die Villa erbte, fügte er 1697 die Südterrasse hinzu, ebenso die zwei grossen Treppen, die in den Zitronengarten führen. Dieser existiert noch heute in voller Pracht, mit Bäumen, die schon Queen Victoria Schatten gespendet haben dürften.

Noch lange, bevor Queen Victoria in der Villa ihre Sommer verbrachte, holte sich der italienische Renaissance-Schriftsteller Giovanni Boccaccio dort Inspiration und schrieb über seine Charaktere: «Wenn das Paradies auf Erden erschaffen werden könnte, sie könnten sich wohl keine andere Form als diesen Garten ausdenken.»

Queen Victoria brachte ihre halbe Einrichtung mit

Während Queen Victorias Zeit war die Villa im Besitz von James Ludovic Lindsay, dem Grafen von Crawford, der einen englischen Touch in das italienische Anwesen brachte. Damit sich Queen Victoria ganz daheim fühlte, ergriff sie im Vorfeld ihres Besuchs gewisse Massnahmen. Zwischen 1888 und 1894 kam sie dreimal in die Villa Palmieri. Für ihren Besuch schickte sie, wie die «New York Times» damals berichtete, «ein Bett, den Hausrat, ein Badezimmer mit allem festen Badezimmer-Inventar, einen Schaukelstuhl, zwei Sessel, ein Sofa und einen Schreibtisch, ebenso wie zwei Porträts des Prince Consort, eine Kiste mit Fotografien von Familienmitgliedern und einen Korb mit Büchern» vor. Dass die Royals gern mal ihre eigenen Möbel und Dekoartikel in fremde Ferienunterkünfte mitbringen, hat sich bis heute nicht wirklich geändert. Denn Queen Victorias Nachkomme, König Charles III. (75), soll ebenfalls schon ein Bett, diverse Gemälde und ein WC mit auf Reisen genommen haben.

Einige moderne Annehmlichkeiten bietet das Anwesen inzwischen ebenfalls, etwa einen Tennisplatz, einen Pool und einen Helikopterlandeplatz. Das Grundstück umfasst neun Hektar Land, das Haus hat 23 Schlafzimmer und 19 Badezimmer. Mit dem Preis, der auf über 50 Millionen Euro geschätzt wird – die Maklerfirma Dreamer Real Estate verrät den wahren Preis nicht –, bekommt man also definitiv eine Villa, die einer Königin würdig ist. Die Villa Palmieri ist derzeit eine der teuersten, zum Verkauf stehenden Immobilien Italiens.