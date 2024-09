Harald Glööckler verkauft sein Schlösschen

1/5 Das «Château Pompöös» steht zum Verkauf.

Evelyne Rollason Redaktorin People

Harald Glööckler (59) verkauft seine Villa: Der deutsche Modedesigner und Unternehmer erlangte unter seinem Modelabel «Pompöös» Bekanntheit – und pompös mutet auch sein Schlösschen an, dessen Preis es nur auf Anfrage zu erfahren gibt.

Das «Château Pompöös» mit elf Zimmern steht im Südwesten Deutschlands, genauer im Bundesland Rheinland-Pfalz in Kirchheim, wo Glööckler mit seinem Lebenspartner ab Juli 2015 wohnte. Im Februar 2023 trennte sich das Paar – seither lebt der Modedesigner in Berlin. Bereits vor einem Jahr kündete der durch seinen TV-Shoppingkanal bekannt gewordene Designer den Verkauf der gemeinsamen Villa an – nun zieht er offenbar endgültig einen Schlussstrich unter den Lebensabschnitt in Kirchheim.

Elf Schlafzimmer auf drei Stockwerken

Durch die imposante Eingangshalle der Villa betritt man 300 Quadratmeter Wohnfläche, die auf einem 1780 Quadratmeter grossen Grundstück liegt. Vom Flur aus gelangt man in den luxuriösen Salon. Auf derselben Etage liegen ein Arbeitszimmer, zwei Toiletten und eine hochwertige Küche.

«Hier leben Sie wie in einem Schloss, das tolle Anwesen beeindruckt mit seiner parkähnlichen Anlage und einer sorgfältig gestalteten Atmosphäre voller Luxus und Stil», preist das Immobilienmaklerbüro die Villa mit Baujahr 1925 an.

Gästehaus, Swimmingpool, Sauna und mehr

Über eine edle Holztreppe geht es ins Obergeschoss der Villa, wo sich ein weiterer Salon, zwei Schlafzimmer und ein luxuriöses Badezimmer mit kompletter Marmorausstattung befinden. Im Dachgeschoss gibt sich noch einmal zwei grösszügige Zimmer.

Ein Poolhaus mit Sauna, Ruheraum sowie ein beheiztes Aussenschwimmbad gehören ebenfalls zur Immobilie. Ausserdem steht auf dem Grundstück ein separates Gästehaus.

Werbung

«Diese einzigartige Immobilie lässt keine Wünsche offen, hier können Sie Ihre Träume verwirklichen», so die Makler – einziehen könne man ab sofort.