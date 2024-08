1/10 Ein Wohnzimmer mit Aussicht: Das «Wave House» liegt direkt am Strand von Malibu.

Das Supermodel Karlie Kloss (32) und ihr superreicher Ehemann, der Investor und Risikokapitalgeber Joshua Kushner (39), haben für umgerechnet 25 Millionen Franken (29,5 Mio. US-Dollar) ein Strandhaus gekauft. Das Paar ergatterte das legendäre «Wave House» im kalifornischen Malibu zu einem reduzierten Preis – ursprünglich war die Megavilla für 42 Millionen Franken (49,5 Mio. US-Dollar) ausgeschrieben, berichtet das Wall Street Journal.

Die Villa steht auf Stelzen auf einem 4000 Quadratmeter grossen Grundstück direkt am Strand, hat eine Fläche von 575 Quadratmetern und verfügt über sechs Schlafzimmer, acht Badezimmer, raumhohe Fenster und drei umlaufende Terrassen mit atemberaubendem Meerblick. Eine luxuriöse Hauptsuite, eine Sauna, ein Whirlpool und ein separates Gästehaus runden das Angebot ab. Zum Anwesen gehört ausserdem ein separates Gebäude, das derzeit als Garage und Gästehaus genutzt wird.

«Wave House» gehörte Rod Stewart

Das ikonische Haus aus den 1950er-Jahren gehörte einst Rockstar Rod Stewart (79) und auch der Geschäftsführer von Warner Bros. Mo Ostin (1927 – 2022) nannte die Villa später sein Eigen.

Entworfen hatte es der renommierte kalifornische Architekt Harry Gesner (1925 – 2022). Das einzigartige, geschwungene Dach mit handgeschnittenen, schuppenartigen Kupferschindeln soll an brechende Wellen an der Küste erinnern. «Ich wollte, dass das Haus wie eine riesige Welle auf dem Höhepunkt ihrer Kraft aussieht», so Gesner im Buch «Houses of the Sundown Sea: The Architectural Vision of Harry Gesner». Ausserdem erinnert der Grundriss an das Sydney Opera House.

«Das Haus ist beeindruckend und vermittelt gleichzeitig ein Gefühl der Entspannung», schwärmt Maklerin Dena Luciano gegenüber «Page Six». «Mit seinem einzigartigen Design und seiner fesselnden Atmosphäre ist das Wave House ein Beweis für die künstlerische Vision des Architekten Harry Gesner und seine anhaltende Anziehungskraft auf dem Immobilienmarkt.»

Karlie Kloss besitzt weitere Luxusvillen

Kloss und Kushner, die seit 2018 verheiratet sind und zwei Söhne haben, – Levi Joseph (3) und Elijah Jude (1) – besitzen bereits Luxusimmobilien in Miami (23,5 Mio. US-Dollar) und New York (42,5 Mio. US-Dollar). Mit dem Kauf des «Wave House» erweitern sie ihr beeindruckendes Portfolio um ein architektonisches Juwel an der US-Westküste.

