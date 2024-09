Jennifer Garner öffnet die Türen zu ihrem atemberaubenden 7,9 Millionen US-Dollar Farmhaus in Los Angeles, wo Ben Affleck während seiner Scheidung von Jennifer Lopez Zuflucht suchte.

1/11 Jennifer Garner öffnete «Architectural Digest» exklusiv die Türe zu ihrer Landhaus-Villa in Los Angeles.

Schauspielerin Jennifer Garner (52) hat ein atemberaubendes Farmhaus in den Hügeln von Los Angeles für 7,9 Millionen US-Dollar gebaut, nachdem sie und Ben Affleck (52) 2018 ihre Scheidung abgeschlossen hatten. Genau dort suchte der Schauspieler Zuflucht, als er sich von Jennifer Lopez scheiden liess.

Im Juli 2024 wurde Affleck dabei gesehen, wie er in dem gemütlichen Haus ankam, nachdem seine Ex ihn angeblich ermutigt hatte, an seiner Ehe mit Jennifer Lopez (55) zu arbeiten, bevor sie sich schliesslich trennten.

Nach der Pool-Party muss Jennifer Garner Wache stehen

Nun öffnet Jennifer Garner die Türen zu ihrem schönen Zuhause und zeigt dem Architektur-Magazin «Architectural Digest», wie es im Inneren ihres mondänen Farmhauses aussieht. Sie schätzt besonders die Offenheit ihres Hauses, wie sie im Video sagt: «Ein tolles Merkmal, besonders im Sommer, ist es, die Türen des Wohnzimmers ganz weit offen zu haben», erklärt sie, während sie eine Glas-Schiebetüre im Wohnzimmer zur Seite gleiten lässt – dahinter erscheint eine üppige Terrasse mit gemütlichen Gartenmöbeln und ein einladender Pool.

«Das einzige Problem ist, wenn meine Kinder hier ihre Klassenpool-Party haben ... es ist sehr schwer, nasse Kinder aus dem Haus zu halten. Ich muss wirklich Wache stehen», scherzt sie. Das ist aber nicht das einzige Highlight für die ihre drei Kinder Violet (18) Seraphina (15) und Samuel (12). Sie mögen es auch, sich in eines der vier eingebauten Etagenbetten im Übernachtungsraum quetschen, um gemeinsam einen Film zu schauen. Sind die Kids happy, ist es auch die Mutter. «Ich liebe es, einen Ort zu haben, an dem Kinder einfach Kinder sein können», sagt sie.

In riesigen Villen fühlt sie sich nicht wohl

Der Weg zum eigenen Traumhaus war lang und steinig, wie Jennifer Garner erzählt. «Ich suchte und suchte nach einem Haus, in das ich einziehen konnte, aber ich brauchte Privatsphäre. Und jedes Haus, das Privatsphäre bot, war viel zu gross, als dass ich mich dort hätte wohlfühlen können.» Ausserdem hatte sie eine genaue Vorstellung davon, wie ihr Zuhause auszusehen hat: «Ich wollte, dass es sich alt, cool und historisch anfühlt, aber ich wollte auch, dass es für eine grosse Familie mit vielen Aktivitäten funktioniert», sagt Garner gegenüber «AD».

Das Haus ist voller lustiger individueller Funktionen, darunter ein Harry-Potter-Büro für ihren Sohn, ein Meerwasseraquarium und ein Leseerker mit einem Buntglasfenster. Einer von Garners Lieblingsorte ist jedoch ihr Obstgarten, in dem Kirschen, Äpfel und viele weitere Früchte gedeihen.

Jennifer Garner ist ganz angekommen und glücklich. «Ich habe noch nie etwas ganz alleine gebaut und bin so stolz darauf», schwärmte sie. «Ich bin jedes Mal voller Dankbarkeit, wenn ich mein Haus betrete. Dass ich hier leben darf. Dass ich so viel Glück habe, meine Kinder hier zu haben.»