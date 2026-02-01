Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, steht ab Dienstag in Oslo vor Gericht. Während seine Mutter einmal mehr im Fokus der Öffentlichkeit steht, stellt sich auch eine andere Frage: Wer ist eigentlich der leibliche Vater von Marius Borg Høiby?

Darum gehts Norwegens Marius Borg Høiby (29) steht ab 3. Februar vor Gericht

Er ist Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, mit 38 Anklagepunkten

Sein Vater, Morten Borg, verbüsste 1991 Haftstrafe wegen Kokainbesitz

Sophie Ofer Redaktorin People

Die norwegische Königsfamilie befindet sich in einer tiefen Krise. Im Zentrum steht Marius Borg Høiby (29), der sich ab Dienstag, den 3. Februar, vor Gericht verantworten muss; gegen ihn wurden 38 Anklagepunkte erhoben.

Høiby ist der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (53) aus einer früheren Beziehung und trägt keine royalen Titel. Doch wer ist eigentlich der leibliche Vater des jungen Mannes, dessen Skandale seit Jahren immer wieder Schatten über das norwegische Königshaus werfen?

Drogen und Exzesse

Marius Borg Høiby wurde am 13. Januar 1997 geboren. Er entstammt einer kurzen Liaison zwischen Mette-Marit Tjessem Høiby, wie sie mit gebürtigem Namen hiess, und dem Unternehmer Morten Borg (57). Die beiden lernten sich über gemeinsame Bekannte kennen und sollen, Berichten zufolge, viel zusammen gefeiert haben. Von Drogen und Exzessen ist die Rede. Mette-Marit sagte später über die Zeit, dass sie «die Grenzen des Akzeptierten überschritten» habe. «Ich habe ausschweifend gelebt und dafür teuer bezahlt», so die heutige Kronprinzessin, die einst Kellnerin war. Nach der Geburt von Sohn Marius teilten sie und Borg sich das Sorgerecht, waren jedoch kein Paar.

Über Morten Borg ist eher wenig bekannt. Man weiss, dass der zertifizierte Finanzanalyst unternehmerisch tätig ist. Sein Sohn Marius soll nach der Hochzeit seiner Mutter mit Kronprinz Haakon im Jahr 2001 abwechselnd am norwegischen Hof und bei seinem leiblichen Vater aufgewachsen sein. Morten Borg hielt sich aus der Öffentlichkeit stets zurück, war nur zu besonderen Anlässen auf Fotos zu sehen, etwa bei Marius' Einschulung oder zuletzt bei seiner Konfirmation im Jahr 2012.

Auch Borg hatte bereits Justizprobleme

Möglicherweise hält sich Borg von royalen Anlässen fern, weil er selbst früher mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Wie norwegische Medien berichten, wurde er schon wegen Besitzes von Kokain verurteilt und verbüsste 1991 auch eine Haftstrafe. Dies geschah jedoch lange vor Marius Borg Høibys Geburt. Morten Borgs «wilde» Zeiten seien längst vergangen: 2004 heiratete er Céline Maktabi (47); zusammen haben sie einen Sohn namens Lucas. Maktabi brachte ebenfalls einen Sohn mit in die Beziehung: Emanuel. Sie alle sind neben der Königsfamilie Marius Borg Høibys zweite Patchwork-Familie. Maktabi, von der Morten Borg seit 2019 wieder geschieden ist, soll über Marius Borg Høiby einmal gesagt haben, sie betrachte ihn wie ihre eigenen Söhne.

Obwohl er als Kind offenbar in zwei liebende Familien eingebettet war, entwickelte sich Marius Borg Høiby zum Sorgenkind. Die norwegische Königsfamilie hält sich bislang bedeckt und nimmt nur zurückhaltend Stellung zu den Anschuldigungen gegen ihn. Auch Morten Borg schweigt sich bis heute darüber aus. Ob Borg zu einem der Gerichtstermine in Oslo erscheinen wird, um seinen Sohn zu unterstützen, ist unklar.