Statement von Norwegens Kronprinz sorgt für Zoff

Ab 3. Februar muss sich Haakons Stiefsohn vor Gericht verantworten. Angeklagt ist er unter anderem wegen Vergewaltigung. Jetzt hat sich der norwegische Thronfolger öffentlich zu Marius Borg Høiby geäussert. Was er sagt, sorgt bei uns für Ärger wie noch nie.

Haakon sorgt mit Statement vor Prozess gegen Marius (29) für Diskussionen

Experten Flavia und René streiten heftig im «RoyalTea»-Podcast

Trump-Sohn Barron (19) und Prinzessin Isabella (18) thematisieren Grönland

René Haenig und Flavia Schlittler

Wenige Tage vor dem Jahrhundertprozess gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52), sorgt ein offizielles Statement ihres Mannes Haakon (52) für ordentlich Hickhack zwischen unseren «RoyalTea»-Experten Flavia und René. Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob Marius Borg Høiby's (29) Stiefvater mit seinen Worten zu spät, zu früh oder gerade zur rechten Zeit daherkommt. Jedenfalls hat sich unser Podcast-Duo noch nie so heftig in die Haare gekriegt, wie in dieser Folge.

Versöhnlich wirds dann glücklicherweise bei einer etwas schrägen Meldung zu Trump-Sohn Barron (19) und der Dänen-Prinzessin Isabella (18). Dabei gehts nicht um Liebe, sondern um Grönland. Uralte Idee, neu verpackt. Früher wurden so Königreiche vergrössert und Kriege verhindert – vor allem aber die Schatzkammern gefüllt. Klingelt da nicht was? Ganz und gar herzerwärmend wirds nach dem ganzen Gezoffe und Gezänk für René, als Flavia über Prinzessin Kate (44) zu dichten beginnt. Da verpufft jeder Zorn. Willkommen zu einer neuen Folge von «RoyalTea»!