Mit seiner Marathonteilnahme sorgte der norwegische König für Aufsehen. Doch auch die anderen Regenten pflegen abseits des Protokolls überraschende Hobbys. Ob hoch im ­Cockpit oder mit Pinsel und Farbe – so geniessen die Royals privat ihre Freizeit.

Darum gehts Die Monarchen Europas zeigen ihre private Seite

Sie pflegen in ihrer Freizeit verschiedenste Hobbys

Während König Charles III. gerne malt, sitzt Willem Alexander als Pilot im Cockpit

Sarina Bosshard

König Charles III.

In seiner Freizeit greift König Charles III. (78) zu Pinsel und Aquarellfarben. Die Malerei begleitet den britischen Regenten seit Jahrzehnten. Ob die schottischen Highlands rund um Schloss Balmoral oder die Schweizer Bergwelt um Klosters: Charles liebt es, Landschaften unter freiem Himmel festzuhalten. Das Malen versetze ihn «in eine andere Dimension», schwärmte er einst. Seine Kunstwerke brachten durch Drucke auch schon Geld für wohltätige Zwecke ein.

König Haakon VIII.

Dass König Haakon VIII. (53) eine enorme Ausdauer besitzt, bewies er vor wenigen Tagen an der französischen Riviera. Gemeinsam mit seiner Tochter, Kronprinzessin Ingrid Alexandra (21), schnürte der Norweger die Laufschuhe für den Marathon von Nizza nach Cannes. Unter dem Startnamen Haakon Magnus meisterte er die 42,2 Kilometer dem Mittelmeer entlang in beachtlichen vier Stunden und 43 Minuten. Tochter Ingrid Alexandra war zwei Sekunden schneller. Zu Hause schiebt er eine Joggingrunde auch mal zwischen seine Termine.

König Willem-Alexander

«Hier spricht Ihr Kopilot»: Wenn diese ­Begrüssung durch die Kabine einer KLM-Maschine hallt, ahnen die Fluggäste meist nicht, wer vorne im Cockpit sitzt. Seit fast drei Jahrzehnten hebt König Willem-­Alexander (59) immer wieder als Linien­pilot für die niederländische Fluggesellschaft ab und steuert Passagiere quer durch Europa. Um nicht erkannt zu werden, nutzt er Tarn­namen wie Herr van Buren. Er flog auch schon das Regierungsflugzeug.

König Felipe VI.

Wenn der spanische Monarch mit seiner Ehefrau einen freien Abend geniessen möchte, zieht es ihn oft ins Kino in Madrid. Ganz ohne Allüren stehen König Felipe VI. (58) und Königin Letizia (54) dann an der Kasse an und holen Snacks – möglichst ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Am liebsten schauen sich die beiden Filme in der Originalfassung mit Untertiteln an. Gemeinsam haben sie etwa schon «Gladiator II» und «Konklave» gesehen.

König Philippe

Bei offiziellen Terminen wirkt König ­Philippe (66) stets bedacht. Doch auf dem Wasser packt den Monarchen die Abenteuerlust. So hat es ihm das Kitesurfen ­angetan. Auf dem Brett reitet er mit hohem Tempo über die Wellen, hier etwa vor der belgischen Nordseeküste. Dass sein Hobby aber auch gefährlich sein kann, musste er auf schmerz­hafte Weise lernen. 2023 brach er sich beim Kiten drei Rippen.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

König Carl XVI. Gustaf

Im Winter zieht es den Schweden regelmässig auf die Loipe, denn er ist passionierter Langläufer. Dreimal hat König Carl XVI. Gustaf (80) sogar am Wasalauf, dessen Strecke rund 90 Kilometer lang ist, teilgenommen. Das Langlaufen ist im schwedischen Königs­haus eine Familienangelegenheit. Gerne geht er mit seiner Tochter Victoria (49) auf eine Tour oder gleitet auch mal mit der ganzen Familie durch den Schlosspark von Schloss Drottningholm.