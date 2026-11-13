Millimetergenau dosierte Zahnpasta, glatt gebügelte Schuhbändel und sechs Sorten Honig im Reisegepäck: König Charles III. ist kein Monarch von der Stange.

Darum gehts König Charles III. wird am 14. November 78 Jahre alt

Er brilliert auf dem internationalen Parkett, nicht bei seinem Butler

Königin Camilla ist er innerhalb der Familie oft zu weich

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Am Samstag, 14. November, feiert der britische König Charles III. seinen 78. Geburtstag. Wer glaubt, dass sich hinter der Krone ein gewöhnlicher Mann verbirgt, kennt seine aussergewöhnlichen Wünsche nicht. Seine Angestellten haben alle Hände voll zu tun, diese zu erfüllen.

So müssen seine Pyjamas perfekt gebügelt sein. Auch bei seinen Schuhbändeln muss das Glätteisen ran, bis diese schön glatt sind. Bevor er sich die Zähne putzt, muss ihm sein Butler exakt 2,5 Zentimeter Zahnpasta auf die Bürste drücken.

Sechs Honigsorten

Baden ohne Vorschriften? Nicht beim King. Das Wasser darf nur lauwarm sein, und die Wanne wird lediglich halb gefüllt. Diese und weitere Eigenheiten beschreibt sein ehemaliger Butler Paul Burrell (68) in der Dokumentation «Serving the Royals: Inside the Firm».

Wenn Charles III. verreist, muss seine Zmorgebox mit. Darin befinden sich sechs verschiedene Honigsorten, spezielle Müesli und getrocknete Früchte. Doch der König kann auch selbst Hand anlegen. Auf seinem Landsitz Highgrove hat er einen eigenen Hühnerpalast: «Cluckingham Palace»!

Dort kümmert er sich persönlich um sein Federvieh, füttert die Tiere und sammelt die Eier ein. Besonders am Herzen liegt ihm Huhn Henrietta. Sie ist das millionste Huhn, das vom British Hen Welfare Trust gerettet wurde.

Lederner Toilettensitz

Besonders königlich wird es beim Thema Thron oder Toilettensitz. Prinzessin Anne (76) soll ihrem Bruder einst einen weissen Toilettensitz aus Leder geschenkt haben. Er soll das Geschenk so bequem gefunden haben, dass die Geschichte entstand, Charles nehme den Sitz auf jede Reise mit.

Doch der König hat auch eine sensible und kreative Seite. Er liebt das Aquarellmalen und nimmt dafür sogar sein Malset mit auf Reisen. Mit Blumen und Pflanzen spricht er ebenfalls. Öffentlich erzählte er, dass er mit ihnen rede und sie darauf reagierten.

Kaum stillhalten kann er, wenn Kylie Minogues (58) Hit «The Loco-Motion» ertönt. So skurril seine Vorlieben sind, so geschickt bewegt sich Charles auf dem politischen Parkett. Als König darf er sich nicht parteipolitisch äussern, gilt aber als gewiefter Diplomat.

Innerhalb der eigenen Familie wird ihm dagegen bisweilen mangelnde Konsequenz vorgeworfen – gerade wenn es um seinen Bruder Andrew (66) oder Sohn Harry (42) geht. Eine weiche Seite, die laut einem royalen Insider «Königin Camilla mächtig auf die Nerven geht», wie er gegenüber Blick sagt.