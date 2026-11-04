Was ist bloss mit Camilla los? Die britische Königin sorgt mit bizarrem Auftritt in der Karibik für Aufsehen, Gelächter, aber auch für Sorgen.

Darum gehts Ein Video von Königin Camilla zeigt sie auf Antigua barfuss am Strand und teils unbeholfen

Ein X-Beitrag deutet ihr Verhalten als bizarr und wird innert 24 Stunden 1,1 Millionen Mal gesehen

Für Alkohol- oder Krankheitsgerüchte gibt es keine Belege, die Schuhe zog sie am Strand aus

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Erst lässt sie König Charles III. (77) im strömenden Regen stehen, jetzt sorgt Königin Camilla (79) mit einem weiteren Auftritt für Kopfschütteln, viele Kommentare und Spekulationen. Auslöser ist ein Video, das den Monarchen und seine Frau am 3. November bei einem Besuch am Fort James Beach in St. John's auf Antigua und Barbuda zeigt.

Das Königspaar besucht dort eine Strandreinigungsaktion mit Jugendlichen. Camilla schüttelt einer Frau die Hand, schaut dabei allerdings nicht in ihre Richtung. Kurz darauf zieht sie ihre eleganten Schuhe aus und läuft barfuss über den Sand. Auch mit ihrem Regenschirm scheint sie zwischenzeitlich etwas unbeholfen umzugehen.

Sie starrt ins Leere

Für den X-Account «The Royal Family Revealed» ist das ein gefundenes Fressen. «Ist medizinisch etwas mit Camilla nicht in Ordnung? Hat sie getrunken?», fragt der Account provokativ. Ihre Verhaltensweisen seien «bizarr».

Sie starre ins Leere, wisse nicht, was sie mit ihrem Schirm anfangen solle, und benehme sich, als sei sie in den Ferien statt als Vertreterin Grossbritanniens unterwegs. Der Beitrag schlägt hohe Wellen: Innerhalb von nicht einmal 24 Stunden wird er auf X bereits über 1,1 Millionen Mal aufgerufen.

Dazu kommen 5472 Likes, 978 Reposts und 1256 Antworten. Besonders heftig fallen die Spekulationen über Camillas angeblichen Alkoholkonsum und ihren Gesundheitszustand aus. Andere machen sich über ihren Auftritt lustig und kritisieren ihre Umgangsformen.

Barfuss im Sand

Dabei gibt es für manches eine durchaus einfache Erklärung: Die Königin war an einer Strandreinigungsaktion beteiligt. Dass sie dafür ihre Schuhe auszog, ist kaum überraschend. Auch für die Unterstellungen, sie sei betrunken oder krank, gibt es keinerlei Belege.

Es ist nicht der erste Auftritt der 79-Jährigen auf dieser Reise, der im Netz für Diskussionen sorgt. Bereits am Sonntag wurde sie verspottet, weil sie bei einem heftigen Regenschauer mit einem Schirm vom Podium ging, während Charles zunächst durchnässt zurückblieb.

Die Karibikreise des Königspaares endet am Mittwoch, dem 4. November. Doch im Netz dürfte Camillas Verhalten noch länger zu reden geben.