Prinzessin Madeleine von Schweden (43), einst als Luxus-Prinzessin bekannt, zeigt sich von einer ungewohnt bodenständigen Seite. Wie «Bunte» mit Bezug auf die schwedische Zeitschrift «Svenks Damtidning» berichtet, wurde die 43-jährige Tochter von König Carl Gustaf (79) und Königin Silvia (81) kürzlich bei einem überraschend gewöhnlichen Familienausflug gesichtet.

Demnach besuchte die Prinzessin mit ihrem Ehemann Christopher O'Neill (51) und ihren drei Kindern ein einfaches Restaurant in Borgholm auf der Insel Öland. Statt eines exklusiven Etablissements wählte die Familie das «Lundgrens Garage», ein Lokal mit amerikanisch inspirierter Küche.

Die Speisekarte bietet Gerichte wie Jalapeño-Popper, Burger, Rippchen und Pancakes zu erschwinglichen Preisen. Ein klassischer Burger kostet umgerechnet etwa 11 Franken, während die teuerste Speise, die Short Ribs, für knapp 35 Franken angeboten wird.

Auch modisch zeigte sich die königliche Familie von ihrer legeren Seite, wie Bilder, die der «Svenks Damtidning» vorliegen, beweisen. Madeleine trug Jeans und eine weisse Hippie-Bluse, während ihr Mann Chris, der sonst für seinen gepflegten Anzug-Stil bekannt ist, ebenfalls in lässiger Kleidung erschien. Die Kinder Leonore (11), Nicolas (10) und Adrienne (7) waren ebenso entspannt gekleidet. Einzig die teure Rolex-Uhr und die Cartier-Armbänder an den Handgelenken der Prinzessin verrieten ihre wohlhabenden Verhältnisse.

Von Curry über Fish & Chips bis hin zu argentinischen Keksen

Wenn es um bodenständige Gerichte handelt, so sind Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) an vorderster Front dabei. Gegenüber dem Radiosender BBC 1 antwortete Prinzessin Kate auf die Frage, was ihr Lieblings-Take-away sei, mit einem «definitiv Curry!» Dieses müsse sie jedoch jeweils alleine essen, da ihr Göttergatte nicht sonderlich Fan von scharfen Speisen sei.

Was ihm hingegen schmeckt, sind die Gerichte von Nando's, einer südafrikanischen Fastfood-Kette. In einer BBC-Dokumentation aus dem Jahr 2020 erklärte er, woher seine Vorliebe für die Hähnchenprodukte kommt. «Tatsächlich ist es der Polizist, der [heute] wieder bei mir ist, der mir immer das Essen von Nando's besorgt. Es ist seine Schuld.»

Welche gut bürgerlichen kulinarischen Vorlieben Königin Camilla (78) hat, verriet ihr Sohn, der Gastronomiekritiker und Kochbuchautor Tom Parker Bowles (50), im Podcast «Table Manners wit Jessie & Lennie Ware». Und dabei handelt es sich – für Briten ganz klischeehaft – um Fish & Chips. Dieses habe er selbst immer gern gegessen, ebenso wie den selbst gemachten Hähnchenbraten seiner Mutter.

Und wenn es um selbst gemachte Leibspeisen geht, da kann auch Königin Maxima (54) der Niederlande mitsprechen. Die gebürtige Argentinierin hat sich zum 49. Geburtstag im Mai 2020 ihre Lieblingskekse Alfajores con dulce de leche gleich selbst gebacken und das Rezept mit ihren Followern auf Instagram geteilt.