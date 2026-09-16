Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unbekannte brachen in Holland in LKW mit Diana-Buch ein

Nur vier Kopien des Buches gestohlen, Polizei ermittelt

Erscheinungsdatum sorgt für Spekulationen über Sussex-Solidarität

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Ein Lastwagen, ein pikantes Enthüllungsbuch und ein rätselhafter Raub: Was wie ein Krimi klingt, soll sich in der Nacht auf Dienstag, 15. September, genau so abgespielt haben. In der niederländischen Provinz brachen Unbekannte in einen LKW ein, der mit Tausenden Exemplaren der Memoiren von Lady Dianas (1961–1997) Bruder Charles Spencer (62) beladen war.

Während der Fahrer auf einem Rastplatz geschlafen habe, sollen die Täter laut «Daily Mail» zugeschlagen haben. Als gegen acht Uhr morgens der Einbruch bemerkt wurde, sei eine weitere Überraschung gefolgt: Lediglich vier Kopien sollen geklaut worden sein. Die niederländische Polizei ermittle bereits. Brancheninsider nennen den Vorfall «äusserst verdächtig» – die Spekulationen reichen von opportunistischen Dieben bis hin zu bestens informierten Royal-Fans.

Persönliche Enthüllungen nach Jahrzehnten des Schweigens

Das Werk mit dem Titel «Swan Song: Diana, My Sister» gilt als Charles Spencers persönlichstes Buch. Nach fast 30 Jahren Schweigen möchte er eigenen Aussagen zufolge jahrelange Falschinformationen korrigieren und die Wahrheit aus seiner Perspektive festhalten. Auf Instagram schreibt er: «Das ist genau das, was ich sagen wollte und musste – und sie hätte, so glaube ich, jedes Wort gutgeheissen.»

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Inhaltlich soll das Buch die enge Beziehung der Geschwister, die gescheiterte Ehe mit dem damaligen Prinzen von Wales sowie die dramatische Zeit nach Dianas tödlichem Autounfall am 31. August 1997 beleuchten, als das Königshaus von einer Welle der Trauer und Wut überrollt wurde. Besondere Brisanz dürften Schilderungen über die Reaktionen des heutigen Königs Charles III. (77) auf ihren Tod bergen – Insider bezeichnen diese als «absolut verheerend».

Unruhe im Buckingham-Palast

Im Buckingham-Palast soll die bevorstehende Veröffentlichung für Unruhe sorgen. Man stelle sich auf brisante Details ein, welche alte Wunden der turbulenten Trennung von Lady Diana und König Charles wieder aufreissen könnten. Beobachter sehen im Erscheinungsdatum des Buches zudem ein Zeichen der Solidarität zwischen den Spencers und den Sussexes. Erst Anfang Juli sollen Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) das Familiengut Althorp besucht haben, um an Dianas Grab ihrer zu gedenken. Prinz Harry macht seit langem die Medien für den Tod seiner Mutter verantwortlich, die 1997 in Paris auf der Flucht vor den Paparazzi verunglückte.

Für den Raub der vier gestohlenen Exemplare hat ein Blick-Palast-Insider jedoch nur ein müdes Lächeln übrig: «Das soll offenbar den Verkauf ankurbeln.» Damals wurde auch durch fragwürdige Umstände Prinz Harrys Biografie «Spare» geleakt, die Tage vor dem eigentlichen Verkaufstag die Schlagzeilen füllte.