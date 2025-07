Seltener Einblick in die Kindheit von Lady Diana: Ihr Bruder teilt ein Bild, das die Geschwister am Swimmingpool ihres Elternhauses in Sandringham zeigt – mit Schwimmabzeichen auf der Badekleidung.

Darum gehts Charles Spencer teilt ein Kinderfoto von Prinzessin Diana auf Instagram

Das Foto zeigt Diana und Charles mit Schwimmabzeichen am Familienpool

Charles Spencer (61) postet auf Instagram ein bisher unbekanntes Foto von Prinzessin Diana (1961–1997). Die Aufnahme stammt aus ihrer Kindheit und zeigt die Geschwister, wie sie die Schwimmabzeichen auf ihrer Badekleidung präsentieren. «Wir waren so stolz darauf», schreibt Dianas Bruder. Die viel zu früh verstorbene Prinzessin trägt auf dem Schwarz-Weiss-Foto eine Badekappe.

Die Schwimmabzeichen hätten sie sich erarbeiten müssen, erzählt er weiter. «Sie wurden uns, wenn auch selten, von Frau Lansdowne verliehen, einer ziemlich einschüchternden, aber sehr begabten Schwimmlehrerin, die jedes Jahr zu uns kam.» Das Foto entstand am Pool ihres Elternhauses in Sandringham. Sie hätten es geliebt, dort schwimmen zu gehen. «So sehr, dass wir gar nicht mehr rausgehen wollten.»

Veröffentlichungsdatum nicht zufällig gewählt

Veröffentlicht hat Charles Spencer das Erinnerungsfoto am 29. Juli. Das Datum hat der Bruder von Lady Diana ganz bewusst gewählt. An jenem Tag vor genau 44 Jahren heirateten die Prinzessin und der heutige König Charles III. (76). Es war die Hochzeit des Jahrhunderts. Über 750 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten sie weltweit.

Das Paar ging durch Höhen und Tiefen, liess sich 1966 scheiden. Ein Jahr später, am 31. August 1997, riss das Schicksal Diana viel zu früh aus dem Leben. Es ist jener Sonntag, an dem die britische Prinzessin Diana und ihr Freund Dodi al-Fayed (1955–1997) bei einem Autounfall in Paris ums Leben kamen.

Seither teilt ihr Bruder Charles Spencer immer wieder Erinnerungen an seine verstorbene Schwester mit der Welt. Schon am 1. Juli dieses Jahres postete er ein Kinderbild von Lady Diana. An diesem Tag hätte die Prinzessin der Herzen ihren 64. Geburtstag gefeiert.