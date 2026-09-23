DE
FR
Abonnieren

Zum dritten Mal innert kurzer Zeit
Lionel Richie liegt erneut im Spital – Konzerte abgesagt

Weltstar Lionel Richie kämpft mit Herzproblemen. Nach einer kleinen Operation pausiert seine Tour bis mindestens Mitte Oktober.
Publiziert: 04:59 Uhr
|
Aktualisiert: 05:36 Uhr
Kommentieren
1/2
Weltstar Lionel Richie liegt bereits zum dritten Mal innert kurzer Zeit im Spital.
Foto: Gareth Cattermole/Getty Images for Lionel Richie

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lionel Richie erneut im Spital, dritte Behandlung 2026
  • Soulsänger erhält Ablation, um Herzrhythmus zu stabilisieren
  • Drei Konzerte abgesagt, nächster geplanter Auftritt am 16. Oktober
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Erneute Sorge um Lionel Richie (77): Der Weltstar liegt bereits zum dritten Mal innert kurzer Zeit im Spital. Richie lässt sich wegen eines Vorhofflimmerns behandeln, wie das Promi-Portal TMZ berichtet.

Der Soulsänger bekommt eine sogenannte Ablation. Bei der minimalinvasiven Behandlung werden kleine Narben im Herzgewebe gesetzt, um den Herzrhythmus zu stabilisieren.

Mehrere Wochen Pause

Richie kämpft mit gesundheitlichen Problemen: Ende August wurde er nach einem Konzert in ein Spital eingeliefert und lag drei Tage auf der Intensivstation, wo er wegen Herzproblemen untersucht wurde. Und im Juni wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich während eines Konzerts «schwindelig» und «seltsam» gefühlt hatte.

Mehr zu Lionel Richie
Lionel Richie liegt nach Konzert auf der Intensivstation
Weltstar im Spital
Lionel Richie liegt nach Konzert auf der Intensivstation
Lionel Richie verbringt Weihnachten am liebsten zu Hause
Grossbritannien
Lionel Richie will an Weihnachten ruhen
Lionel Richie erhält statt Begrüssung eine Entschuldigung
«Hello» zum neuen Lebensjahr
Musiklegende Lionel Richie feiert Geburtstag

Nach der kleinen Operation fällt Richie für mehrere Wochen aus. Die nächsten drei Termine seiner aktuellen Tour wurden abgesagt. Der nächste Auftritt ist laut Webseite am 16. Oktober in Las Vegas geplant.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen