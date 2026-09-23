Lionel Richie liegt erneut im Spital – Konzerte abgesagt

Weltstar Lionel Richie kämpft mit Herzproblemen. Nach einer kleinen Operation pausiert seine Tour bis mindestens Mitte Oktober.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lionel Richie erneut im Spital, dritte Behandlung 2026

Soulsänger erhält Ablation, um Herzrhythmus zu stabilisieren

Drei Konzerte abgesagt, nächster geplanter Auftritt am 16. Oktober

Gabriel Knupfer Redaktor News

Erneute Sorge um Lionel Richie (77): Der Weltstar liegt bereits zum dritten Mal innert kurzer Zeit im Spital. Richie lässt sich wegen eines Vorhofflimmerns behandeln, wie das Promi-Portal TMZ berichtet.

Der Soulsänger bekommt eine sogenannte Ablation. Bei der minimalinvasiven Behandlung werden kleine Narben im Herzgewebe gesetzt, um den Herzrhythmus zu stabilisieren.

Mehrere Wochen Pause

Richie kämpft mit gesundheitlichen Problemen: Ende August wurde er nach einem Konzert in ein Spital eingeliefert und lag drei Tage auf der Intensivstation, wo er wegen Herzproblemen untersucht wurde. Und im Juni wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich während eines Konzerts «schwindelig» und «seltsam» gefühlt hatte.

Nach der kleinen Operation fällt Richie für mehrere Wochen aus. Die nächsten drei Termine seiner aktuellen Tour wurden abgesagt. Der nächste Auftritt ist laut Webseite am 16. Oktober in Las Vegas geplant.