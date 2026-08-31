Lionel Richie liegt nach Konzert auf der Intensivstation

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Lionel Richie liegt in St. Louis auf Intensivstation
- Ärzte vermuten Dehydrierung, Entlassung am Dienstag geplant
- Bereits im Juni nach Konzert gesundheitliche Probleme und Spitalaufenthalt
Gabriel KnupferRedaktor News
Sorge um Lionel Richie (77): Der Weltstar liegt in St. Louis (USA) auf der Intensivstation. Laut dem Portal TMZ wurde er am Wochenende nach einem Konzert ins Spital eingeliefert.
Laut Insidern vermuten die Ärzte eine Dehydrierung. Richie hoffe, am Dienstag entlassen zu werden.
Der Soulsänger hatte zuletzt gesundheitliche Probleme: Bereits im Juni wurde er in ein Krankenhaus gebracht, nachdem es ihm während eines Konzerts unwohl geworden war.
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