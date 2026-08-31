Lionel Richie liegt nach Konzert auf der Intensivstation

Der 77-jährige Superstar Lionel Richie fühlte sich nach einem Konzert nicht wohl. Ärzte vermuten eine Dehydrierung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lionel Richie liegt in St. Louis auf Intensivstation

Ärzte vermuten Dehydrierung, Entlassung am Dienstag geplant

Bereits im Juni nach Konzert gesundheitliche Probleme und Spitalaufenthalt

Gabriel Knupfer Redaktor News

Sorge um Lionel Richie (77): Der Weltstar liegt in St. Louis (USA) auf der Intensivstation. Laut dem Portal TMZ wurde er am Wochenende nach einem Konzert ins Spital eingeliefert.

Laut Insidern vermuten die Ärzte eine Dehydrierung. Richie hoffe, am Dienstag entlassen zu werden.

Der Soulsänger hatte zuletzt gesundheitliche Probleme: Bereits im Juni wurde er in ein Krankenhaus gebracht, nachdem es ihm während eines Konzerts unwohl geworden war.