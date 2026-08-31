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Weltstar im Spital
Lionel Richie liegt nach Konzert auf der Intensivstation

Der 77-jährige Superstar Lionel Richie fühlte sich nach einem Konzert nicht wohl. Ärzte vermuten eine Dehydrierung.
Publiziert: 31.08.2026 um 23:49 Uhr
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Lionel Richie 2025 am Montreux Jazz Festival.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lionel Richie liegt in St. Louis auf Intensivstation
  • Ärzte vermuten Dehydrierung, Entlassung am Dienstag geplant
  • Bereits im Juni nach Konzert gesundheitliche Probleme und Spitalaufenthalt
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Gabriel KnupferRedaktor News

Sorge um Lionel Richie (77): Der Weltstar liegt in St. Louis (USA) auf der Intensivstation. Laut dem Portal TMZ wurde er am Wochenende nach einem Konzert ins Spital eingeliefert.

Laut Insidern vermuten die Ärzte eine Dehydrierung. Richie hoffe, am Dienstag entlassen zu werden.

Der Soulsänger hatte zuletzt gesundheitliche Probleme: Bereits im Juni wurde er in ein Krankenhaus gebracht, nachdem es ihm während eines Konzerts unwohl geworden war.

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