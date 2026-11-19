Schlagerstar Marianne Cathomen veröffentlicht mit «Weihnachten ist mehr als ein Tag» ihr erstes Weihnachtsalbum. Die Bündnerin erfüllt sich damit einen lang gehegten Wunsch.

Darum gehts Marianne Cathomen veröffentlicht ihr erstes Weihnachtsalbum zum 25-Jahr-Jubiläum ihres Grand-Prix-Sieges

Auf dem Album stehen Weihnachtsklassiker und ihr eigener Song «My First Christmas with You»

Die Sängerin feiert erstmals mit ihren beiden Enkelinnen Weihnachten und tritt zuvor in Zürich auf

Michel Imhof Teamlead People

An der Zürcher Bahnhofstrasse brennt die Weihnachtsbeleuchtung Lucy, und am Sechseläutenplatz lockt der neue Markt Bellevue Noël. Für Schlagerstar Marianne Cathomen (60) könnte es kaum schöner sein: «Ich liebe Weihnachten total und höre auch im Sommer Weihnachtsmusik», sagt sie.

«Ich gebe mir alles, was weihnachtlich ist – von Filmen bis zur Musik – und liebe die Atmosphäre an den Märkten mit Glühwein und allem, was dazugehört», sagt sie. «Diese Zeit vereinigt für mich Glück, Wohlbefinden und Dankbarkeit. Wichtige Werte für unsere Gesellschaft.»

Weihnachtsalbum ist lang gehegter Traum

Das schönste Geschenk macht sich die Bündnerin gleich selbst: Mit «Weihnachten ist mehr als ein Tag» veröffentlicht sie ihr erstes eigenes Weihnachtsalbum. «Ich feiere heuer das 25-Jahr-Jubiläum meines Sieges beim Grand Prix der Volksmusik. Da passt das perfekt», so Cathomen. «Für mich als riesigen Weihnachtsfan ist das ein langersehnter Wunsch, den ich mir jetzt erfülle.»

Die Musikerin hat sich vorgenommen, Wünsche nicht mehr aufzuschieben. Auch aus einem traurigen Grund. «Ich musste mich in diesem Jahr von meinem 37-jährigen Schlagzeuger verabschieden. Er war sieben Jahre mit mir auf Tour. Das zeigt mir, wie schnell alles vorbei sein kann und dass man alles anpacken sollte, solange es möglich ist.»

Erste Weihnacht als zweifaches Grossmami

Neben Klassikern wie «Merry Christmas Everyone» und «Feliz Navidad» hat es auch ein eigener Song aufs Album geschafft: «My First Christmas with You». Dazu sagt Cathomen: «Ich habe zwölf Jahre in Florida gelebt und die Weihnacht in der Schweiz total vermisst. Jetzt bin ich überglücklich, wieder hier feiern zu können. Mit all meinen Liebsten.» Dass der Songtitel – auf Deutsch «Meine erste Weihnacht mit dir» – auch romantisch verstanden werden könnte, weiss die Singlefrau. «Wer weiss, was bis Heiligabend noch passiert», meint sie mit einem Lachen.

Sicher ist: Es werden die ersten Weihnachten für Cathomen als zweifaches Grossmami oder «Granny», wie sie sich selbst nennt. Mit Melina (2) und Ladina (fünf Monate) hat sie viel Spass. «Irgendwie hat Melina ein bisschen das Show-Gen von Granny. Immer wenn ich sie sehe, ist sie am Tanzen, und dann müssen wir Musik machen. So wirds auch an Weihnachten sein. Total herzig.»

Auftritt am Zürcher Weihnachtsmarkt

Vor der Bescherung steht Cathomen aber noch zweimal mitten in Zürich auf der Bühne: Am 5. und 6. Dezember tritt sie am Weihnachtsmarkt auf dem Münsterhof auf. Und wann ist für sie Schluss mit der Festtagsstimmung? «Früher am Dreikönigstag. Jetzt warte ich meist bis Mitte Januar und verräume dann die ganze Deko mit Wehmut.»