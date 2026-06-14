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Nach Trauma und Isolation
Sängerin Duffy plant ihr grosses Comeback

Die britische Sängerin Duffy kehrt nach langer Leidenszeit in die Öffentlichkeit zurück. Am 5. Juli tritt sie in London auf. Zuvor zeigte sie sich in einem Café in ihrer walisischen Heimat.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Das Caffi Largo in Wales postete ein Bild der Sängerin Duffy mit der Betreiberin.
Foto: Facebook / Caffi Largo

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sängerin Duffy plant Comeback nach traumatisierenden Erlebnissen und Isolation
  • Sie wurde vor Jahren entführt, vergewaltigt, unter Drogen gesetzt
  • Konzert am 5. Juli 2026 in London nach 15 Jahren Pause
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Gabriel KnupferRedaktor News

Hinter der britischen Sängerin Duffy (41) liegt das reinste Martyrium. Lange war sie von der Bildfläche verschwunden. Der Grund: Wie sie vor sechs Jahren beschrieb, war sie Jahre vorher entführt, vergewaltigt und unter Drogen gesetzt worden. Seither habe sie sich zurückgezogen, um die schrecklichen Ereignisse zu verarbeiten.

Seit 15 Jahren blickt die Musikwelt damit auf ein grosses Rätsel. Abgesehen von einer kleinen Filmrolle 2015 und zwei Statements im Jahr 2020 lebte der Popstar völlig isoliert. Doch jetzt plant Duffy ihr grosses Comeback, wie die «Bild»-Zeitung berichtet.

Foto aus walisischem Café

Bereits 2025 war die Sängerin kurz in einem Clip auf Tiktok zu sehen. Im Mai postete sie auf Instagram ein Foto aus dem Tonstudio, auf dem sie von hinten zu sehen ist. Und nun gab es auf Facebook erstmals wieder ein Bild in der Öffentlichkeit. Geschossen wurde es im Caffi Largo im walisischen Pwllheli, wenige Kilometer von Duffys Heimat Bangor entfernt. Auf dem Foto posiert sie mit Betreiberin Lorna Williams.

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Sie habe «fast zehn Jahre komplett alleine verbracht», schrieb Duffy 2020. Über den Täter und die genauen Umstände machte sie nie Angaben. Bleibt zu hoffen, dass sie ihr Trauma nun überwunden hat. Am 5. Juli will sie in London endlich wieder ein Konzert geben.

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