Sängerin Duffy zeigt sich erstmals seit mehr als zehn Jahren

Seit der traumatischen Erfahrung einer Entführung, bei der sie unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden war, meldet sich die britischen Musikerin Duffy (40) nur noch selten in der Öffentlichkeit. Mehrere Jahre hatte sie sich sogar komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt hat sich die «Mercy»-Sängerin erstmals wieder gezeigt: in einem Video auf Tiktok. Offenbar wagt sie sich auch wieder ins Tonstudio.

Neue Musik von Duffy in Arbeit

In dem von «Emotion HQ» geteilten Clip ist Duffy, deren echter Name Aimée Anne Duffy ist, beim Lipsyncing zu einem Remix ihres berühmten Hits «Mercy» zu sehen. Mit ihren hellblonden Haaren ist die Sängerin immer noch deutlich zu erkennen. Zu dem Video heisst es, ein Remix des Songs würde bald veröffentlicht werden. Auf Instagram teilte die Gruppe zudem mit: «Alle, die nach dem Duffy Remix fragen: Wir planen, ihn sehr bald mit Duffy fertigzumachen.» Die Sängerin selbst kommentierte: «Bringen wir es zu Ende.»

Es ist das erste Mal seit einem Jahr, dass sich Duffy zu Wort meldet. Ende März 2024 postete sie auf Instagram ein Video mit verschiedenen Animationen zu Musik und einem emotionalen Zitat über Glück. Inzwischen ist auf ihrem Account nur noch ein Post aus dem Jahr 2020 zu sehen. Gezeigt hatte sich Duffy seit ihrer Entführung nicht mehr – bis jetzt.

Letztes Album 2010

Im Februar 2020 hatte die heute 40-Jährige in einem Instagram-Post, der inzwischen nicht mehr abrufbar ist, erstmals von ihren Qualen berichtet. Im April 2020 folgte ein langer offener Brief, in dem sie die schrecklichen Ereignisse beschreibt. Wer ihr das angetan habe, offenbarte sie bis heute nicht und auch das Jahr, in dem sie die Entführung über sich ergehen lassen musste, liess sie offen. Die traumatische Erfahrung führte dazu, dass sie sich aus dem Rampenlicht zurückzog, um ihre Genesung zu fokussieren.

Mit ihrer Single «Mercy» feierte Duffy im Jahr 2008 einen grossen internationalen Erfolg, ebenso wie mit dem dazugehörigen Album «Rockferry». 2009 erhielt sie den Grammy in der Kategorie «Bestes Gesangsalbum – Pop» und war in zwei weiteren Kategorien nominiert. Ihr zweites und bisher letztes Album, «Endlessly», veröffentlichte sie 2010.