Die beliebte Schweizer Band Hecht überrascht mit ihrer ersten hochdeutschen Single. Trotz erfolgreicher Auftritte in Deutschland betont Frontmann Stefan Buck, dass der Fokus weiterhin auf Mundart-Musik liegt.

1/5 Hecht veröffentlichen mit «Tontauben» ihre erste Single auf Deutsch. Foto: Gadget Entertainment

Darum gehts Schweizer Band Hecht veröffentlicht erste hochdeutsche Single «Tontauben»

Hecht will Schweiz ausweiten, nicht Deutschland erobern

Sie gehören in der Schweiz zu den grössten Live-Acts des Landes, nun scheinen Hecht auch im grossen Kanton Fuss fassen zu wollen. Im März spielten sie zwei Konzerte in Deutschland, mit «Tontauben» erscheint zudem die erste hochdeutsche Single der Band, die eigentlich auf Mundart singt.

«Wir wollen nicht Deutschland erobern, sondern die Schweiz ein wenig ausweiten», erklärt Stefan Buck (44) auf Anfrage von Blick. Vor einem Jahr äusserten Fans vor dem Red-Bull-Jukebox-Konzert den Wunsch, einen Titel von Hecht auf Hochdeutsch zu hören. «Dann haben wir einen geschrieben und ihn live gespielt. Wir waren unsicher, ob unsere Fans das mögen. Aber sie feierten das Lied und sangen mit.» Und anstatt, dass der Song einfach auf einer Festplatte liegen bleibt, «entschieden wir uns, ihn zu veröffentlichen».

«Das war eine verrückte Erfahrung»

Unterstützt bei ihrem Unterfangen haben sie auch die beiden Konzerte in Deutschland, die Hecht in der ersten März-Hälfte gaben. Sie spielten in München und Stuttgart vor jeweils 200 bis 300 Leuten. «Die meisten waren Deutsche, etwa 70 Prozent des Publikums», sagt Buck. «Und dann stehen wir da auf der Bühne und denken uns: Krass, dass die Deutschen unsere Songs auf Mundart mitsingen! Das war eine verrückte Erfahrung.»

Schweizer Fans müssen aber keine Angst haben, dass sich der Fokus von Hecht nach Deutschland verschiebt. «TV-Auftritte sind nicht geplant», so Buck. «Das waren jetzt die ersten zwei Gehversuche, die sehr viel Spass und Lust auf mehr gemacht haben.» Es sei aber vorerst kein weiterer Titel auf Hochdeutsch geplant. «Wir werden ein ganzes Mundart-Album veröffentlichen, auch die nächste Mundart-Single kommt sehr bald», verrät der Hecht-Frontmann. «Aber wir haben wirklich auch Lust, neue Dinge auszuprobieren. Mal schauen, was noch so passiert!»