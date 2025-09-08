DE
Sie möchte Drumsticks – im Tausch gegen Haribo
Wer kennt dieses Mädchen vom Energy Air?

Am Energy Air feierte ein kleines Mädchen in den vordersten Reihen mit und bat mit einem Schild um Drumsticks - im Tausch gegen Gummibärli. Der Schlagzeuger der Veranstaltung erfuhr aber erst im Nachhinein davon und sucht nun das Meitli, um ihr den Wunsch zu erfüllen.
Publiziert: vor 20 Minuten
Aktualisiert: vor 1 Minute
Wer kennt dieses Mädchen? Am Energy Air wollte es Drumsticks gegen Haribo tauschen. Hier steht es vor Michael Patrick Kelly.
  • Mädchen mit Schild sucht Drumsticks beim Energy Air 2025
  • Drummer Philipp Schmid legt Drumsticks für Fan-Übergabe bereit
  • Über 20'000 Menschen feierten mit Stars wie Amy Macdonald
Über 20'000 feierten am Samstag in der Thuner Stockhorn-Arena mit Acts wie Amy Macdonald (38), Michael Patrick Kelly (47) und Trauffer (46) beim Energy Air 2025. Ganz vorne mit dabei: Ein kleines Mädchen mit einem Schild. «Tausche Drumsticks gegen Haribo.» Zum Tausch kam es nie. Oder noch nicht. Und hier will Blick mithelfen.

Jeremy Kunz (40), der selbst auch am Anlass vor Ort war, erfuhr durch Freunde von dem kleinen Mädchen. «Ich sammle selbst auch Drumsticks diverser Stars und bekam unter anderem welche von Coldplay, Taylor Swift und Patent Ochsner im Tausch gegen Trauffer-Chüeli», erzählt er im Gespräch mit Blick. «Als ich die Aktion des Mädchens sah, nahm es mich natürlich wunder, ob sie zu ihrem Glück kam und schrieb den Schlagzeuger an, der beim Energy Air vor Ort war.»

Drumsticks liegen bereit

Gemeint ist damit Philipp Schmid (40), der unter anderem Michael Patrick Kelly, Calum Scott (36) und Trauffer bei ihren Auftritten unterstützte. «Ich sah das Schild gar nicht während des Konzerts», sagt er. «Doch als ich es später online sah, habe ich meine Drumsticks direkt zur Seite gelegt. Das Mädchen soll sie haben», erzählt er Blick. 

Auf sozialen Medien suchen Jeremy Kunz und Schmid nun gemeinsam nach dem jungen Fan, um eine Übergabe der Drumsticks zu planen. Bilder zeigen, wie sie ein Plektrum von Michael Patrick Kelly erhielt. Aber eben nicht die Drumsticks. 

Bist du das Mädchen, das beim Energy Air vor Ort war oder kennst du es? Wir stellen gerne den Kontakt zum Drummer her! Schreib eine Mail an people@ringier.ch. 

