Keine Lust auf Timberlake in Frauenfeld oder die alljährliche Schlammschlacht am Open Air St. Gallen? Dann bist du hier genau richtig.

Denn während sich Zehntausende durch Schlamm, Menschenmengen und kilometerlange Bierstände kämpfen, gibt es in der Schweiz auch eine andere Festivalwelt – kleiner, feiner, entspannter. Ob auf Bergwiesen, in Wäldern oder mitten in historischen Altstädten: Diese Festivals setzen auf Nähe statt Massen, auf Atmosphäre statt Mainstream. Und sie beweisen, dass grosse Musik nicht zwingend eine riesige Bühne braucht.

Wir haben für jeden Kanton ein Festival rausgesucht – von Appenzell bis Genfersee, von den Jurahügeln bis ins Tessin. Vielleicht brauchst du trotzdem Gummistiefel. Aber dafür gibt es Zeltplatz-Zmorge, handgemachte Kulissen, viel Flair – und jede Menge gute Musik.

Hier kommt dein Guide zu den charmantesten kleinen Festivals der Schweiz 2025.

Wallis: Palp Festival – 25. April-20. September 2025 an verschiedenen Orten im Wallis

Das Palp Festival findet von April bis September 2025 an verschiedenen Orten im Wallis statt – von Alpwiesen über Burgen bis hin zu Sesselliften. Das Programm verbindet Musik, Essen und Kultur an besonderen Orten. Jede Veranstaltung hat ihren eigenen Charakter.

Uri: Tonart Festival – 26. April 2025 in Altdorf

Das Tonart Festival findet am Samstag, 26. April 2025, im Theater Uri, Altdorf statt. Erwartet werden 250-400 Besucher. Highlights sind Fil Bo Riva, Pete Philly & Perquisite. Musikstile: Pop, Soul, Hip-Hop. Klein und fein, ohne Camping. Ein einzigartiges Boutique-Festival im Herzen der Schweiz.

Schaffhausen: Open Air Hallau – 30.-31. Mai 2025 in Hallau

Das Open Air Hallau findet am 30. und 31. Mai 2025 in Hallau auf der Kulturwiese statt. Das Festival bietet eine familiäre Atmosphäre mit einer Mischung aus Rock, Metal, Ska und mehr. Highlights sind Stage Bottles und Death By Chocolate. Camping ist vor Ort möglich.

Luzern: B-Sides – 19.-21. Juni 2025 in Sonnenberg ob Kriens

Das B-Sides Festival findet vom 19. bis 21. Juni 2025 auf dem Sonnenberg in Kriens, Luzern statt. Mit ca. 1500 Besuchern pro Tag erwartet einen ein familiäres, naturverbundenes Festival. Highlights sind Efterklang, Sextile, KABEAUSHÉ und Klepka. Das Line-up bietet tanzbare, genreübergreifende Musik und feiert 2025 den 20. Geburtstag. Camping ist vor Ort möglich.

Glarus: Sounds of Glarus – 19.-21. Juni 2025 in Glarus

Das Sounds of Glarus findet vom 19. bis 21. Juni auf dem historischen Landsgemeindeplatz mitten in den Glarner Bergen statt. Mit dabei: Patent Ochsner, Dabu Fantastic und Spider Murphy Gang. Rund 3000 bis 4000 Personen pro Abend geniessen Mundart, Schlager, Rock und Hip-Hop in gemütlicher Atmosphäre.

Zürich: Stolze Openair: – 20.-21. Juni 2025 in Zürich

Das Stolze Open Air – das grösste Gratis-Open-Air in der Stadt Zürich – lädt am 20. und 21. Juni 2025 auf die Stolzewiese. Was einst als kleines Quartierfest begann, ist heute der liebevoll organisierte Start in den Zürcher Festivalsommer. Freitag mit Hiphop-Vibes, Samstag eher Indie, Pop und Rock – und jedes Jahr ein neues Bühnenkunstwerk mitten auf der Wiese.

Bern: Stäcketöri Festival – 20.-22. Juni 2025 in Zäziwil

Das Stäcketöri Festival findet vom 20. bis 22. Juni auf der Grossmatt in Zäziwil im Emmental statt. Es bietet eine Vielfalt an Musikgenres, von Techno über Berner Rap bis zu Örgeli-Fründe. Highlights sind Dabu Fantastic, Troubas Kater und Zoë Më. Das Festival setzt auf eine heimelige, gelassene Atmosphäre als Safe-Space. Es werden ca. 2000 bis 3000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Camping ist direkt neben dem Gelände möglich.

Jura: Spiegelberg Festival – 26.-28. Juni 2025 in Franches-Montagnes

Das Spiegelberg Festival bringt vom 26. bis 28. Juni 2025 frischen Sound in die Franches-Montagnes im Jura. Zwischen Wäldern und Weiden erwartet das Publikum ein vielseitiges Programm von Pop über Hip-Hop bis Rock und Jazz – mit Acts wie Tshegue oder Black Sea Dahu. Einige Konzerte finden kostenlos im Zentrum von Saignelégier statt. Die Kombination aus intimer Stimmung, musikalischer Vielfalt und der besonderen Landschaft macht das Festival zu einem kleinen, feinen Sommererlebnis.

Basel: Off-Kilter – 04.-05. Juli 2025 in Sissach

Das Off-Kilter Festival findet am 4. und 5. Juli 2025 auf dem grünen Nikodemus Areal in Thürnen statt. Es werden ca. 500 Personen pro Tag erwartet. Highlights sind unter anderem Lost in Lona, Monkyman, Baze und Kalabrese. Das Festival bietet eine breite musikalische Vielfalt von Indie, Hip-Hop, Blues bis Techno. Die Atmosphäre ist geprägt von Konzerten, Workshops und gemütlichem Camping.

Tessin: Lugano Buskers Festival – 23.-27. Juli 2025 in Lugano

Das Lugano Buskers Festival findet vom 23. bis 27. Juli 2025 im Rahmen des LongLake Festivals statt. An fünf Tagen verwandeln über 50 internationale Künstlerinnen und Künstler die Uferpromenade, den Parco Ciani und die Piazza Manzoni in eine lebendige Bühne für Musik, Theater, Akrobatik und Comedy. Der Eintritt ist kostenlos.

Graubünden: Open Air Safiental – 18.-20. Juli 2025 im Studahüschiwald

Das Open Air Safiental 2025 findet vom 18. bis 20. Juli 2025 im Studahüschiwald in Graubünden statt. Umgeben von Bergen, Wald und Wildbächen bietet das Festival ein einzigartiges Naturerlebnis. Als Non-Profit-Event, das von Freiwilligen organisiert wird, zeichnet es sich durch eine familiäre Atmosphäre aus.

Solothurn: Open Air Etziken – 25.-26. Juli in Etziken

Das Open Air Etziken findet am 25. und 26. Juli 2025 in Etziken statt – und feiert dabei seinen Abschied: Nach 30 Jahren geht ein Stück Festivalgeschichte zu Ende. Mit dabei sind unter anderem Patent Ochsner, Hecht, Lo & Leduc, Bligg und Joya Marleen.

Zug: Waldstock Open Air Spektakel – 31. Juli -02. August in Steinhausen

Das Waldstock Open Air Spektakel findet vom 31. Juli bis 2. August 2025 in Steinhausen statt. Mit ca. 5000 Besucherinnen und Besucher bietet das Festival eine Mischung aus Indie-Pop, Mundart, Electro und Folk. Die Atmosphäre ist familiär und friedlich. Der Grossteil der Arbeit wird ehrenamtlich geleistet, was sich in der tollen Stimmung zeigt. Camping ist vor Ort möglich.

Thurgau: Out in the Green Garden – 01.-03. August in Frauenfeld

Das Out in the Green Garden Festival findet vom 1. bis 3. August 2025 im Murg-Auen-Park in Frauenfeld statt. Es bietet tagsüber Rock, Reggae, Hip-Hop und Pop und nachts elektronische Musik. Der Eintritt ist nach dem Prinzip «Pay what you want». Rund 1000 Gäste sorgen für eine familiäre Atmosphäre. Veranstaltet wird das Festival zum 13. Mal vom ehrenamtlichen Verein Out in the Green Garden.

Waadt: far° Festival – 7.-16. August 2025 in Nyon

Das far° Festival – Fabrique des Arts Vivants findet vom 7. bis 16. August 2025 in Nyon statt. Seit über 40 Jahren präsentiert es zeitgenössische darstellende Künste aus der Schweiz und der ganzen Welt. Das Programm umfasst Theater, Tanz, Performance, Musik und interaktive Formate. Veranstaltungen finden in verschiedenen urbanen und offenen Räumen statt, darunter auch in der Altstadt von Nyon. Der Eintritt ist kostenlos oder auf Spendenbasis.

Aargau: Festival i de Marktgass – 08.-09. August 2025 in Bremgarten

Das Festival i de Marktgass kehrt am 8. und 9. August 2025 in die Altstadt von Bremgarten zurück. Zwischen Fachwerkhäusern und Pflastersteinen gibt es auf mehreren Bühnen ein vielfältiges Programm mit Fokus auf Hip-Hop, Indie-Pop und Folk. Seit 2010 hat sich das Festival vom kleinen Quartieranlass zu einem Fixpunkt im Sommerkalender entwickelt.

St. Gallen: Sur Le Lac – 8.-09. August in Eggersriet

Das Sur Le Lac findet am 8. und 9. August 2025 hoch über dem Bodensee bei Eggersriet statt – mit Panorama inklusive. Das Non-Profit-Festival lädt ein zu zwei Tagen Musik abseits von Genre-Schubladen, mit Acts, die überraschen, inspirieren und entdeckt werden wollen. Entspannte Sonnenuntergänge, handgemachte Kulisse und Zmorge-Zopf auf dem Zeltplatz.

Schwyz: Open Air Einsiedeln: 08.-09. August 2025 in Einsiedeln

Das Open Air Einsiedeln kehrt am 8. und 9. August 2025 zurück – mit neuem Namen, aber bewährtem Charme. Aus dem ehemaligen Einsiedler Musikfest wird ein Open Air mit Fokus auf Rock, Pop und Mundart. Das Festival findet auf dem Gelände des Paracelsusparks in Einsiedeln statt und bietet eine familiäre Atmosphäre.

Neuenburg: Ersatz Festival – 22.-24. August 2025 in Saint-Blaise

Das Ersatz Festival findet vom 22. bis 24. August 2025 auf dem Bauernhof Clos-aux-Moines in Saint-Blaise NE statt. Rund 30 Bands aus der Region und darüber hinaus sorgen für ein vielfältiges Musikprogramm. Neben Konzerten bietet das Festival auch Workshops an, bei dem das Publikum gemeinsam mit professionellen Musikerinnen und Musiker aktiv werden können.

Unterwalden: Schwing & Stampf – 29.-31. August 2025 in Oberrickenbach

Das Schwing und Stampf Festival findet vom 29. August bis 31. August 2025 in den Nidwaldner Bergen statt. Es bietet ein breites Musikangebot von Techno bis Ambient, mit Highlight Acts wie Helena Hauff und CCL. Das Festival zeichnet sich durch seine einzigartige Atmosphäre aus, die durch kreative DIY-Elemente und viel Liebe zum Detail geprägt ist. Ca. 1500 bis 2000 Besucher werden erwartet. Camping ist direkt neben dem Gelände möglich.

Appenzell: Clanx Festival – 29.-31. August 2025 in Appenzell

Das Clanx Festival findet vom 29. bis 31. August 2025 oberhalb von Appenzell statt und bietet nicht nur ein liebevoll kuratiertes Musikprogramm zwischen Rock, Pop, Reggae, Funk und mehr, sondern auch eine einmalige Aussicht auf den Alpstein. Mit rund 500 Gästen bleibt es familiär, nachhaltig und entspannt – ein Non-Profit-Open-Air, das auf regionale Küche, gemütliches Camping und ganz viel Herz setzt.

Freiburg: Bad Bonn Kilbi – 04.-06. September 2025 in Düdingen

Die Bad Bonn Kilbi ist ein renommiertes Musikfestival, das jährlich im Bad Bonn in Düdingen stattfindet. Die diesjährige Ausgabe findet vom 4. bis 6. September 2025 statt. Das Festival zeichnet sich durch sein vielfältiges Programm aus, die Genres wie Indie, Rock, Pop und elektronische Musik umfasst.