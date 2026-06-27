DE
FR
Abonnieren

Am Openair St. Gallen
Riesige Sprühkanonen kühlen Festivalbesucher ab

Für Abkühlung sorgen auf dem Festival auch Sprühkanonen. Die Maschinen hat eine Blick-Reporterin vor Ort entdeckt.
Publiziert: vor 9 Minuten
Kommentieren
Alles zum Hitze-Sommer 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen