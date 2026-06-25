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Gluthitze: Tipps für besseren Schlaf in der Nacht
Schlafkiller Gluthitze
Zehn Tipps für bessere Nächte
Das kennen wohl die meisten: Je heisser die Temperaturen draussen, desto schlechter die Nächte. Wie man trotz der hohen Temperaturen genug Schlaf bekommt, erfährst du im Video.
Publiziert: 19:02 Uhr
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