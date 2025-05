Handys sollten an allen Konzerten verboten werden

1/5 Am Samstag trat die schwedische Heavy-Metal-Band Ghost im Zürcher Hallenstadion auf. Foto: IMAGO/Avalon.red

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Ich gebs ja zu: Ein bisschen mulmig war mir schon zumute, als ich am Samstagabend mein Handy in einem Yondr-Beutel einschliessen musste, bevor ich das Hallenstadion in Zürich betrat. Es fühlte sich falsch an, nicht uneingeschränkt Zugriff auf mein Telefon zu haben – schliesslich bin ich Gen Z, und das Ding haftet an mir wie meine Tattoos. Das beklemmende Gefühl verpuffte allerdings schlagartig, als die Band Ghost die Bühne betrat – und ich endlich verstand, weshalb mein Vater immer sagt: «Konzerte in den 80ern waren einfach magisch.»

Es kam mir vor, als wäre ich im Film «Zurück in die Zukunft» gelandet. Versperren mir normalerweise Hunderte von Bildschirmen die Sicht auf die Bühne, waren es an dem Abend in die Luft gestreckte, zum Rhythmus der Musik schwingende Arme – so, wie es sich bei einem Konzert eigentlich gehört. Anstelle von Taschenlampen sorgten vereinzelt Feuerzeuge für Atmosphäre. Das Beste: Alle sangen ausgelassen mit, denn niemand musste sich Sorgen machen, später zu merken: «Ich bin ja auf allen meinen Videos zu hören! Das kann ich so nicht auf Instagram hochladen!»

Und da liegt das Problem: die sozialen Medien. Wir sind alle so verbissen, diesen einen perfekten Moment einzufangen, damit wir später auf Instagram oder Tiktok damit prahlen können. Schliesslich gibt es diese unausgesprochene Regel: «Wenn du nichts hochlädst, dann warst du nicht da.» Dabei geht aber etwas Wichtiges vergessen. Im Moment zu leben. Das gilt im Übrigen nicht nur für Konzerte.