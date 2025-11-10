Der Schweizer Schauspieler Alireza Bayram sorgt auf Social Media für Aufsehen: Viele Nutzer erkennen eine verblüffende Ähnlichkeit zum Rapper Haftbefehl – selbst Bayram spielt humorvoll mit dem Vergleich.

Jaray Fofana Redaktorin People

Die Doku über Deutschrapper Haftbefehl (39) sorgt weiterhin für Reaktionen – auch in der Schweiz. Schauspieler Alireza Bayram (41), bekannt aus dem Schweizer «Tatort», «Heldin» und mehreren SRF-Serien, wurde offenbar mehrfach auf seine Ähnlichkeit mit dem Rapper angesprochen. Zumindest ist das seiner Instagram-Story zu entnehmen, in der er fragt: «Seh ich ernsthaft aus wie Haftbefehl?». Er antwortet sich darauf gleich selbst und meint humorvoll «Ich bin doch eher die Haftpflichtversicherung».

Er selbst scheint von der Ähnlichkeit zu Aykut Anhan – wie Haftbefehl bürgerlich heisst – nicht wirklich überzeugt zu sein. Bei den folgenden Stars besteht aber in der Tat Verwechslungsgefahr:

Matt Bomer und Henry Cavill

Beide haben ein markantes Kieferprofil, dunkle Haare und klassische Hollywood-Züge. In Fan-Kreisen werden sie seit Jahren verwechselt – besonders in Rollen, in denen Anzug und saubere Seitenpartie dominieren. Während Henry Cavill (42) vor allem als «Superman» und «The Witcher» bekannt ist, wurde Matt Bomer (48) durch «White Collar» berühmt. Ihre Gesichter wirken, als seien sie aus derselben Casting-Schablone entstanden.

Natalie Portman und Keira Knightley

Dieses Paar ist eines der bekanntesten Lookalike-Beispiele in Hollywood. Die feinen Gesichtszüge, die Augenform und die schmale Silhouette sorgen seit den frühen 2000ern für Verwechslungen. So ähnlich, dass Knightley (40) sogar Portmans (44) Body-Double in «Star Wars: Episode I» spielte – und viele Zuschauer den Unterschied nicht bemerkten.

Bill Skarsgard und Steve Buscemi

Bei diesen beiden Schauspielern sind es vor allem die tief liegende Augenpartie, die hohe Stirn und die Wangenknochen, die für Ähnlichkeit sorgen. Steve Buscemi (67) verkörpert seit den 90ern nervöse, schräge Charaktere – Bill Skarsgard (35) tritt in einer neuen Generation in ähnliche Rollen, etwa als Pennywise in «Es».