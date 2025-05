Der deutsche Rapper Xatar (†43) wurde am Mittwoch beigesetzt. Ein auf Tiktok gepostetes Video zeigt die Beerdigung, bei der auch andere Rapper, wie Brian-Gegner Sinan-G, anwesend waren.

1/5 Rapper Xatar verstarb vergangene Woche im Alter von 43 Jahren. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts Rapper Xatar wurde beerdigt, Sargträger war unter anderem SSIO

Sinan-G postete Video der Beerdigung und nannte Xatar eine Legende

Xatar starb mit 43 Jahren, Todesursache ist noch unklar

Saskia Schär Redaktorin People

Am vergangenen Freitag schockierte die Todesnachricht des Rappers Xatar (†43) die Deutschrap-Szene. Giwar Hajabi, wie Xatar mit bürgerlichem Namen heisst, wurde bereits einen Tag zuvor tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden. Die Todesursache ist bis anhin unklar, eine Obduktion wurde durchgeführt, ebenso ein toxologisches Gutachten. Das Ergebnis wird allerdings erst in einigen Wochen erwartet.

Nun wurde der Leichnam Xatars offenbar freigegeben und zu Grabe getragen, wie ein am Mittwoch auf Tiktok gepostetes Video zeigt. Unter den Sargträgern ist auch der deutsche Rapper SSIO (36) zu erkennen. Gepostet hat das Video Sinan-G (37) – ebenfalls deutscher Rapper und Box-Gegner von Brian Keller (29), dem wohl berühmtesten Ex-Häftling der Schweiz. Zum Tiktok-Video stellt Sinan Farhangmehr, wie er bürgerlich heisst, zwei gebrochene Herzen und schreibt die Worte «Xatar Bra – Legends Never Die» (dt: Legenden sterben nie).

Verbindende Elemente zwischen Sinan-G und Xatar

Zwischen den Lebensläufen von Sinan-G und dem verstorbenen Xatar gibt es viele Parallelen. So sind beide mit einem Migrationshintergrund in Deutschland aufgewachsen, gehören dem muslimischen Glauben an und haben die Liebe für den Deutschrap für sich entdeckt. Auch sind beide zeitweise im Gefängnis gewesen, Xatar wegen eines spektakulären Goldraubes, Sinan-G unter anderem wegen eines Einbruchs.

Bereits am Tag der Todesmeldung nahm Sinan-G auf Instagram Abschied von Xatar, nannte ihn einen Visionär und erinnerte sich an einen von ihm handgeschriebenen Brief, den er ihm ins Gefängnis schickte - «das werde ich dir nie vergessen».

Seit drei Jahren ist Sinan-G auch als Boxer aktiv, wäre am 17. Mai eigentlich gegen Brian Keller angetreten – doch dieser brach sich nur wenige Tage vor dem Kampf den Arm.