1/8 Ende April hatte Brian Keller seinen ersten Boxkampf gegen Claude Wilfried. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Erster Amateurfight endete mit Knockout des Gegners nach 38 Sekunden

Jetzt hat sich Brian Keller den Arm gebrochen, Kampf gegen Sinan-G verschoben

Jessica von Duehren Ressortleiterin Desk/Teamlead News

Brian Kellers (29) erster Amateurfight endete mit einem Knockout seines Gegners Claude Wilfried (32) nach 38 Sekunden. Jetzt muss sich der berühmteste Häftling der Schweiz selber geschlagen geben – und seinen nächsten geplanten Boxkampf gegen Tiktoker Sinan-G (37) vorerst auf Eis legen.

Der Grund: Keller hat sich den Arm gebrochen. Auf Instagram erklärt er seinen Followern die Situation. Zuerst schwenkt die Kamera auf den Arztbefund, dann beginnt Brian mit seinem Statement: «Wie ihr gesehen habt, ist das mein CT. Da hat man leider festgestellt, dass ich an zwei Stellen einen Bruch habe.» Somit könne der Kampf zwischen Sinan G und ihm am 17. Mai nicht stattfinden.

0:59 Sieg nach 38 Sekunden: Der Kampf von Brian in voller Länge

Ob er sich die Verletzungen beim Kampf gegen Wilfried oder beim Training zugezogen hat, wird nicht klar. Was hingegen klar ist: Absagen will Keller den Fight gegen Sinan-G auf keinen Fall. «Er ist nur verschoben. Ich muss ihn bestrafen für seine Worte und ihn zerstören», sagt er in gewohnter Rhetorik.

Ein neues Datum gibt es noch nicht, Keller hofft aber, dass der Kampf in der Schweiz stattfinden kann. «Es tut mir leid, aber der Tag wird noch kommen, an dem ich gegen ihn kämpfen werde», verspricht er.

1:52 Sinan G vor Kampf gegen Brian: «Ich werde ihn verletzen»

Seine Follower haben Verständnis und wünschen ihm gute Besserung. Sinan-G selber hat sich bisher nicht zu Wort gemeldet. Lange wird er seine Community darauf aber wohl nicht warten lassen – in Sachen Trash Talk steht er Keller in nichts nach. Im Interview mit Blick hat auch er bereits grossspurig angekündigt: «Ich werde ihn verletzen! Ich werde Sachen mit ihm machen, die er im Bunker nicht erlebt hat.»

Es wird sich zeigen, wer von den beiden am Ende als Sieger aus dem Ring steigt.