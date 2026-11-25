Sie ist gebildet, hat eine soziale Ader – und ist Mutter. Zum ersten Mal erhält mit Jennifer Barreto eine Frau mit Kind den Titel Miss Universe.

Darum gehts Jennifer Barreto wird Miss Universe 2026

Sie ist die erste Verheiratete und Mutter, die den Schönheitswettbewerb gewinnt

Das verdankt sie den Reformen der letzten Jahre

Sophie Ofer Redaktorin People

Sie ist die Miss Universe 2026: Jennifer Barreto (27) aus Puerto Rico, dem diesjährigen Gastgeberland, hat den Schönheitswettbewerb für sich entschieden. Sie konnte sich in den Kategorien Badekleidung, Abendkleid und in der entscheidenden Fragerunde zu den Themen Führungsqualitäten und KI durchsetzen. Sie hat zwei Masterabschlüsse in Psychologie und sozialer Arbeit.

Barreto ist die sechste Puerto-Ricanerin, die sich Miss Universe nennen darf. Allerdings hat die 27-Jährige gleich zwei Alleinstellungsmerkmale. Sie ist nicht nur die erste verheiratete Frau, die den Wettbewerb jemals gewonnen hat – sie ist auch die erste Mutter.

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Gleich zwei Premieren

Dass Barreto als verheiratete Frau überhaupt am Wettbewerb teilnehmen durfte, verdankt sie einer Regeländerung im Jahr 2023. Über 70 Jahre lang waren verheiratete und geschiedene Frauen von der Wahl zur Miss Universe ausgeschlossen. Auch während der einjährigen Amtszeit war ihnen eine Heirat untersagt. Barreto ist nun die Erste, die sich mit einem Ring am Finger den Titel holt. Sie ist mit dem US-Soldaten Yan Carlos Barreto Calderón verheiratet.

Eine weitere Premiere: Barreto hat eine kleine Tochter. Zum ersten Mal, seit der Wettbewerb 1952 ins Leben gerufen wurde, gewinnt damit eine Mutter. Auch hier ermöglichte erst die Reform 2023, dass Frauen mit Kind oder Schwangere sich für den Wettbewerb qualifizieren können.

Bevor es zur Regeländerung kam, wurde vordergründig argumentiert, eine Miss Universe müsse rund um die Uhr für ihre Repräsentationspflichten, Reisen und Sponsorentermine verfügbar sein. Dies sah die Organisation als unvereinbar mit familiären Verpflichtungen.

Organisation unter Modernisierungsdruck

Zudem sollte das Bild der jungen, ungebundenen Miss gewahrt werden. Kritische Stimmen betonten, dass die Organisation einen grossen Anteil an Frauen diskriminierte. Durch gesellschaftlichen Druck wurde schliesslich ein Umdenken erzwungen. 2023 schaffte es mit Camila Avella aus Kolumbien erstmals eine Mutter unter die Top 5.

Die Organisation versucht durch Modernisierungen gegen die wachsende Kritik, der Wettbewerb sei aus der Zeit gefallen und würde Frauen objektifizieren, anzukämpfen. Eine Regelung, die die Teilnahme von über 28-Jährigen ausschloss, wurde 2024 aufgehoben. Ab 2013 wurden auch trans Frauen zugelassen – allerdings erst, nachdem die Disqualifizierung der trans Frau Jenna Talackova (38) von der Miss-Universe-Wahl in Kanada für eine Kontroverse sorgte. Talackova zog vor Gericht, um ihre Wiederaufnahme zu erwirken, und gewann.

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Dass mehr Diversität unter den Teilnehmerinnen erlaubt ist, bedeutet nicht unbedingt, dass die Chance auf einen Sieg proportional dazu steigt. In Sachen Schönheitsideal scheint sich ausserdem noch nicht viel getan zu haben. Alle Miss-Universe-Siegerinnen sind ausnahmslos schlank und normschön. Immer wieder wird kritisiert, dass der Wettbewerb unter Teilnehmerinnen Essstörungen begünstigt.