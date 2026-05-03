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Hier bekommt Margrit Läubli ein Geburtstagsständchen
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Im April wurde sie 98:Hier bekommt Margrit Läubli ein Geburtstagsständchen

«Meine Mama lebt!»
Margrit Läublis Sohn schiesst nach Prix-Walo-Fauxpas zurück

Am Samstagabend unterlief den Organisatoren des Prix Walo ein Fauxpaus: Fälschlicherweise wurde Kabarett-Legende Margrit Läubli für tot erklärt. Jetzt meldet sich ihr Sohn auf Instagram und sagt: «Meine Mama lebt!»
Publiziert: 03.05.2026 um 11:11 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 12:56 Uhr
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Wurde fälschlicherweise für tot erklärt: Margrit Läubli.
Foto: Screenshot

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Beim Prix Walo wurde Kabarett-Legende Margrit Läubli fälschlich für tot erklärt
  • Ihr Sohn Lorenz Keiser dementierte: «Meine Mama lebt und ist glücklich»
  • Die 98-jährige Läubli wurde mit Todesdatum 17. Dezember 2019 angezeigt
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Fynn Müller und Michel Imhof

Das war ein ganz grosser Fauxpas: Als am Samstagabend im Kongresshaus in Zürich die verstorbenen Prix-Walo-Preisträger gewürdigt wurden, erschien auch Margrit Läubli (98) mit dem Todesdatum 17. Dezember 2019 auf dem Monitor. Dabei ist die Kabarett-Legende gemäss Informationen von Blick am Leben.

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Sohn schiesst gegen SRF

Am Sonntag meldet sich auch ihr Sohn Lorenz Keiser (66) zu Wort: Auf Instagram postet er eine Story und schreibt dazu: «Meine Mama lebt und ist glücklich.» Dann fügt er eine giftige Retourkutsche Richtung SRF an: «Sie lebt mehr als das Schweizer Fernsehen.»

Hier schiesst ihr Sohn gegen das SRF.

Passiert ist die Szene im «In Memoriam»-Segment der Verleihung, in dem man verstorbener Showgrössen gedenkt. Dort wurde die Kabarett-Legende Magrit Läubli «totgeschrieben». Laut der Tafel, die eingeblendet wurde, soll der Cabaret-Cornichon-Star bereits am 17. Dezember 2019 verstorben sein. Läubli lebt aber noch.

Erst kürzlich feierte die Schweizer Kabarett-Legende ihren 98. Geburtstag, wie auf dem Instagram-Account ihres Sohnes zu sehen ist. Er postete ein Video, wie sein Mami gemeinsam mit seiner Partnerin am Tisch im Garten sitzt.

Monika Kälin entschuldigt sich für Fehler

«Das tut mir unfassbar leid», sagte Prix-Walo-Präsidentin Monika Kälin (71) nach der Gala zu Blick. «Mir war nicht bewusst, dass dieses Bild reingerutscht ist. Und jenen, die es visioniert haben, war es auch nicht bewusst. Darum möchten wir uns entschuldigen, das ist natürlich ein grosser Fehler.»

«Es tut uns wahnsinnig leid»
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Monika Kaelin zum Fauxpas:«Es tut uns wahnsinnig leid»

Der Prix Walo feierte am Samstagabend sein 50-jähriges Jubiläum. Moderator Nik Hartmann (53) wurde ein Jahr nach seinem «Happy Day»-Vorgänger Röbi Koller (68) als Publikumsliebling ausgezeichnet. Veranstalter-Legende Freddy Burger (80) bekam den Ehren-Prix Walo fürs Lebenswerk.

Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen!  

Prix Walo 2026: Alle Gewinner auf einen Blick

Publikumsliebling: Nik Hartmann

Pop/Rock Band: Hecht

Pop/Rock Gesang: Stephan Eicher

Schlager: Linda Fäh

Newcomer: Zoë Më

Kabarett/Comedy: Secondhand Orchestra

Bühnen-Produktion: «Dinner for WAM»

Film-Produktion: «Heldin»

TV-Produktion: Eurovision Song Contest

Schauspiel: Marcus Signer

Ehren-Prix-Walo fürs Lebenswerk: Freddy Burger

Linda Fäh gewann den Prix Walo in der Kategorie Schlager.
keystone-sda.ch

Publikumsliebling: Nik Hartmann

Pop/Rock Band: Hecht

Pop/Rock Gesang: Stephan Eicher

Schlager: Linda Fäh

Newcomer: Zoë Më

Kabarett/Comedy: Secondhand Orchestra

Bühnen-Produktion: «Dinner for WAM»

Film-Produktion: «Heldin»

TV-Produktion: Eurovision Song Contest

Schauspiel: Marcus Signer

Ehren-Prix-Walo fürs Lebenswerk: Freddy Burger

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