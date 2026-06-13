Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Martin Semmelrogge beendet nach weniger als drei Jahren dritte Ehe

Trennung mit klaren Worten: «Abpfiff. Finito. Ende Gelände»

Hochzeit Herbst 2023, zuvor romantische Feier auf Mallorca

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Er war schon immer einer, der lieber die harten Rollen spielt als die leisen Zwischentöne. Jetzt wird Martin Semmelrogge (70) auch im echten Leben radikal: Seine dritte Ehe ist gescheitert. Nach nicht einmal drei Jahren ist alles vorbei zwischen dem «Das Boot»-Star und seiner Ehefrau und Managerin Regine (56). Und wie es sich für Semmelrogge gehört, kommt das Ende nicht leise, sondern mit Wucht, Klartext und wenigen Worten, die sitzen.

Gegenüber der «Bild»-Zeitung macht er unmissverständlich klar: «Ja, das war’s. Abpfiff! Finito!» Und als wäre das nicht genug Endgültigkeit, legt er nach – in seiner ganz eigenen Sprache, irgendwo zwischen Filmzitat und Lebensbilanz: «Dritte Ehe: Ende Gelände.» Damit ist klar: Es ist kein schleichendes Auslaufen, kein grosses Drama über Wochen hinweg – sondern ein Schnitt, hart wie eine Filmszene im letzten Akt.

Es hat schon länger gekriselt

Noch vor wenigen Monaten hatte die Beziehung nach aussen stabil gewirkt. Doch hinter den Kulissen habe es laut Semmelrogge schon länger gekriselt. Er sagt, man habe es «irgendwie noch einmal versucht», aber irgendwann müsse man «einen Schlussstrich ziehen». Wenn es für beide Seiten verletzend werde, «dann bringt das nichts mehr».

Die Ehe selbst begann einst wie aus einem Drehbuch: spontan, emotional, fast filmreif. Im Herbst 2023 gaben sich die beiden während eines Florida-Urlaubs das Jawort. Später wurde auf Mallorca noch einmal romantisch gefeiert – mit Schiffshochzeit und grossem Gefühlskino. Doch aus dem Liebesfilm wurde kein Dauerbrenner.

Er will keine Energie mehr verschwenden

Semmelrogge zeigt sich heute nüchtern, fast abgeklärt. Ein Mann, der viel erlebt hat – auf der Leinwand und im Leben. Zwei Ehen liegen bereits hinter ihm. Besonders die zweite mit Sonja prägte ihn tief: Sie verstarb 2018 mit 54 Jahren nach schwerer Krankheit. Auch deshalb klingt seine Haltung heute wie eine Mischung aus Müdigkeit und Konsequenz.

Er habe nicht mehr unendlich Zeit, so Semmelrogge und wolle keine Energie mehr verschwenden. So bleibt am Ende eine typische Semmelrogge-Bilanz: laut, direkt, kompromisslos. «Abpfiff. Finito. Ende Gelände.» Mehr braucht es bei ihm offenbar nicht für ein Liebesende.