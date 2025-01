Schauspieler Martin Semmelrogge enthüllt seine finanzielle Situation in einer Sat.1-Sendung. Mit einer Rente von 2123,50 Euro und Unterstützung seiner Frau lebt er bescheiden aber zufrieden auf Mallorca.

Schauspieler Martin Semmelrogge gewährt Einblick in seine Finanzen

Saskia Schär Redaktorin People

Schauspieler Martin Semmelrogge (69) ist nicht nur bekannt für seine Filme, sondern auch für sein regelmässiges Antraben vor Gericht – 30-mal musste er dies in seinem Leben bisher machen. 2014 wurde wegen Überschuldung sogar ein Privatinsolvenzverfahren gegen ihn eröffnet.

Wie es zehn Jahre später um seine Finanzen steht, enthüllt der auf Mallorca wohnhafte Schauspieler in der Sat.1-Sendung «Über Geld spricht man doch!». Seine Rente beträgt demnach 2123.50 Euro, hinzukommen 1000 Euro, die seine Frau Regine beisteuert.

Nach Abzug der Fixkosten, unter anderem der 700 Euro für seine gemietete Finca, bleiben dem Schauspieler um die 2000 Euro. Diese kann er auch gut gebrauchen, denn durch eine Überspannung der alten Stromleitung wurden so ziemlich alle seine Elektrogeräte – von der Kaffee- über die Waschmaschine bis hin zur Klimaanlage – beschädigt und müssen daher neu angeschafft werden, was das Paar mit 13'000 Euro veranschlagt.

«Ich hab hier eigentlich alles»

Durch eine Waschmaschine von 500 Euro und eine Klimaanlage für 800 Euro schrumpft das Budget beträchtlich, doch durch die Gage einer Lesung, 1575 Euro, konnte das Minus verhindert werden. Semmelrogge und seine Freundin schliessen den Monat schlussendlich mit einem Plus von 1575 Euro, dreimal so viel wie angepeilt, ab. Dies trotz Kino- und Restaurantbesuchen, grosszügigen Einkäufen – «beim Essen sparen wir nicht» – und 100 Euro Spende an die Tierrettung Mallorca.

Auch bei den Tieren wird nicht gespart. Das Paar beherbergt einige Katzen und zwei Hunde, ein dritter hat Semmelrogge bei seinem Spendenbesuch bei der Tierrettung Mallorca bereits ins Auge gefasst.

Der Schauspieler, der früher fünfstellig verdiente und das mit dem folgenden Zitat verdeutlicht, «früher hatten wir alle mehr Geld», ist mit seinem bescheidenen Leben auf Mallorca zufrieden. «Ich hab hier eigentlich alles».